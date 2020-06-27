Опрос: 90% населения считают, что в Латвии не охраняются должным образом памятники культуры

90% жителей Латвии в ходе опроса Norstat Latvija заявили, что памятники культуры в Латвии не всегда сохранены от уничтожения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

87% считают, что здания, признанные памятниками культуры, создают для Латвии добавочную стоимость.

На вопрос о том, кто должен взять на себя ответственность за сохранение памятников культуры в Латвии, 69% ответили, что это Национальное управление культурного наследия (НУКН).

Треть респондентов считает, что ответственность должен взять на себя и министр культуры, 25% думают, что это ответственность министра охраны среды и регионального развития, и столько же опрошенных — что за это должен отвечать главный архитектор Риги.

7% заявили, что это ответственность жителей домов, а 5% — президента Латвии.

69% респондентов согласны с утверждением, что строить лифт в здании памятника культуры государственного значения недопустимо, потому что это портит исторический интерьер. 39% считают, что реновированный интерьер не способен заменить оригинальный.

Недавно лифт был построен в историческом доме на ул. Альберта, 9, что вызвало критику искусствоведа Ояра Спаритиса.