Опрос: 94% детей в возрасте 4-7 лет каждый день пользуются гаджетами

В Латвии 94% детей в возрасте от четырех до семи лет пользуются гаджетами каждый день, и почти половина, или 45%, уже имеют собственный гаджет, свидетельствует опрос технологической компании Tet.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

При этом две трети латвийских родителей считают, что безопасность самых маленьких интернет-пользователей в цифровой среде в этом возрасте находится под угрозой, и об этом очень важно говорить с детьми.

В целях информирования самых маленьких пользователей интернета, их родителей и воспитателей о безопасности в цифровой среде Tet реализует социальную инициативу "Пользуясь интернетом, помни о безопасности!". При участии специалистов и создателей программы "Ричис Ру и интернет" инициатива будет открыта мероприятием в четверг, 13 октября.

Опрос был проведен осенью этого года исследовательской компанией Norstat Latvija. В нем принимали участие 500 респондентов с детьми в возрасте от четырех до семи лет и 500 респондентов с детьми в возрасте от восьми до 12 лет.