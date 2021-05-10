Опрос: более 70% судей негативно оценивают влияние Минюста на независимость судебной системы

Более 70% судей считают, что Министерство юстиции негативно влияет на независимость судебной власти, заявила на пресс-конференции, посвященной независимости судебной власти и судей, заявила ведущий исследователь отдела антропологических исследований Латвийского университета (ЛУ) Айвита Путниня.

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Путниня сообщила, что 70,7% опрошенных судей оценивают влияние Минюста на независимость судебной системы отрицательно, и только 6,9% опрошенных судей — положительно.

Также 25,4% судей считают, что на независимость судей негативно влияет Кабинет министров, а 23,3% респондентов считают, что на независимость судей негативно влияет также Сейм.

В свою очередь, 43,9% судей указали, что европейские институты положительно влияют на независимость судебной власти, при этом 38,5% респондентов отметили положительное влияние судебной администрации.

Путниня сказала, что в целом исследование, цель которого — выяснить независимость судей и судебной системы в Латвии, показало, что, хотя ситуация с независимостью в целом была оценена как хорошая, судьи не чувствуют себя в безопасности. Безопасности угрожают внутренние организационные факторы — иерархические отношения между инстанциями и самими судьями, а также внешние факторы.

Исследование также показывает относительно высокое присутствие политического влияния, которое чаще всего проявляется в давлении со стороны Минюста.

Судьи обеспокоены давлением сторон, качеством работы других правоохранительных органов, что в итоге сказывается и на работе самих судей.

В исследовании делается вывод о том, что судей волнует влияние СМИ, и это отражается как в статьях, которые судьи часто воспринимают как давление, так и во все еще небезопасном общении судей с прессой. Наибольшее давление со стороны СМИ и общественности ощущается в судах первой инстанции.

Председатель Верховного суда Айгарс Струпишс в свою очередь считает, что судьи не ощущают давления в конкретных делах, но они видят зависимость системных судов от исполнительной власти.

По его словам, исследование показало, что курс, взятый Советом юстиции в отношении отделения судебной власти от исполнительной был в основном правильным. "Мы уже планируем отделить судебную систему от Министерства юстиции, как с точки зрения обучения судей, так и с точки зрения бюджета, потому что на данный момент это слишком сильно зависит от конкретного министра", — сказал Струпишс.

В исследовании, проведенном Латвийским университетом, приняли участие 335 судей, или 61% всех судей Латвии.