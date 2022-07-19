Опрос: более половины людей считают, что самый тяжелый этап пандемии уже позади

Более половины, или 58%, опрошенных жителей Латвии склонны считать, что самый тяжелый этап пандемии Covid-19 уже позади, тогда как в начале июня такой ответ дали 56% респондентов, а в начале года — 34%, свидетельствуют данные "Термометра стресса BENU Aptieka".

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При этом каждый пятый или 21% опрошенных считают, что худшая фаза пандемии еще не позади, и столько же респондентов не имели мнения по этому вопросу.

Для сравнения, в начале этого года 42% были склонны согласиться с тем, что худший период Covid-19 еще не прошел, а 24% не дали определенного ответа.

Если сравнивать данные по полу респондентов, то мужчины настроены более оптимистично — среди них 62% считают, что худшая фаза пандемии позади, тогда как у женщин этот показатель составляет 53%. 19% мужчин и 24% женщин придерживаются противоположного мнения.

Латыши несколько более склонны соглашаться с тем, что самая тяжелая стадия пандемии уже позади — среди них такое мнение высказали 57% опрошенных, в то время как у русскоязычных этот показатель составляет 55%. Похожая ситуация наблюдалась и в начале этого года — латыши смотрели на Covid-19 чуть более оптимистично. 34% из них считали, что худшая фаза Covid-19 позади, в то время как у русскоязычных этот показатель составлял 32%.

Более пессимистично настроена молодежь — 42% людей в возрасте от 18 до 24 лет склонны считать, что худшая фаза пандемии для Латвии уже позади, тогда как в других возрастных группах этот показатель колеблется от 52% до 73%.

Опрос проводился совместно с компанией интернет-исследований Gemius, в нем участвовали 1478 респондентов.