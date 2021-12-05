Опрос: более половины жителей хотели бы в будущем работать по гибридной модели

53% жителей Латвии после окончания пандемии хотели бы работать в компаниях, которые предлагают гибкую модель работы, то есть часть времени работать очно, а часть удаленно. Полностью удаленно хотели бы работать только 12% респондентов, а полностью в офисе — 35%. Таковы результаты опроса, проведенного оператором мобильной связи Tele2 и компанией Norstat.

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Работать по гибкой модели чаще всего хотят те, кто сейчас работает в этом режиме или проработал какое-то время. Эта модель кажется более привлекательной жителям Риги, Рижского региона и Видземе в возрасте от 18 до 34 лет с высшим образованием. Интересно, что эту модель работы выбирают и многие руководители компаний. С другой стороны, вернуться на работу в офис чаще хотят жители Латгалии и люди со средним образованием.

"Данные исследования и наш собственный опыт показывают, что гибкая модель работы нравится людям, и они высоко ценят ее. Кроме того, время пандемии доказывает, что такая модель может быть эффективной. Правда, это создает определенные организационные вызовы для предприятий, потому что необходимо думать о том, как при гибкой модели работы поддерживать постоянно высокий уровень вовлеченности, информированности и сотрудничества работников, когда некоторые коллеги работают в офисе, а другие работают из дома", — говорит руководитель по персоналу Tele2 Айя Бите-Озере.

Если бы человек менял работу сейчас, то в ТОП-3 приоритетов, на которые следует обратить внимание, входят: нахождение рабочего места близко к месту проживания (50%), наличие медицинской страховки (50%) и гибкий режим (42%).

Удаленная работа не имеет решающего значения в вопросе смены места работы, так как большинство или 65% говорят, что не поменяли бы работу, если бы им пришлось вернуться к полностью очной работе. Каждый десятый, или 13%, сменили бы работу, а 22% не знают, что бы они сделали, если бы работодатель потребовал вернуться к очной работе.