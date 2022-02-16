Опрос: более половины жителей Латвии не сдают анализы на витамин D

Более половины (51%) жителей Латвии за последний год не сдавали анализы на витамин D, 46% сдавали этот анализ, а еще 3% не дали точного ответа. Женщины сдавали анализ на витамин D значительно чаще мужчин. Об этом свидетельствуют результаты опроса более чем 1500 жителей Латвии, проведенного брендом Vigantolvit совместно с исследовательским центром GEMIUS.

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За последний год анализ на витамин D сдавал лишь 31% опрошенных мужчин, а среди женщин — 59%. Не сдавали анализ на витамин D 64% опрошенных мужчин и 40% опрошенных женщин, а "трудно сказать" ответили 5% опрошенных женщин и 1% опрошенных мужчин.

Результаты опроса показывают, что чем старше респонденты, тем больше среди них сдающих анализ на витамин D. Активнее всех этот анализ сдают респонденты в возрасте 55–74 лет, среди которых за последний год 53% сдавали этот анализ, 45% — не сдавали, а 2% ответили "трудно сказать". Реже всего уровень витамина D за последний год проверяли респонденты в возрасте 18–25 лет, из них этот анализ сдавали 25% респондентов, а не сдавали 75%.

Главным образом организм получает витамин D из солнечного света, напоминает сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре. Во время нахождения на улице, под влиянием ультрафиолетовых лучей солнца в коже из провитамина образуется витамин D. Есть также витамин D2 растительного происхождения — эргокальциферол.

По сути витамин D — это гормон и оказывает очень широкое воздействие на физическое и психическое самочувствие. Достаточная его концентрация отвечает за наш иммунитет, нервную систему, здоровье костей, сердечно-сосудистой системы, а также за сон и самочувствие — тревогу, настроение, апатию, депрессию, желание быть физически активным. Также витамин D отвечает за нормальное всасывание минеральных веществ.

Витамин D важен в любом возрасте

Очень важно выяснить уровень витамина D, так как это позволяет определить необходимую дозу этого витамина. Полноценный синтез витамина D в организме зависит от возраста и состояния здоровья, а также массы тела, так как это жирорастворимый витамин. Чем больше вес, тем больше необходимая доза витамина, которую определит врач, отмечает Сондоре.

Дополнительно принимать витамин D необходимо каждому, но особенно — детям, подросткам, беременным женщинам, людям средних лет, а также пожилым людям, то есть фактически всю жизнь, подчеркивает специалист по питанию. Дополнительно принимать витамин D рекомендуется так, как назначил врач, во время еды или непосредственно перед едой. Также нужно помнить, что витамин D является жирорастворимым, поэтому ему помогут усваиваться жиры, содержащиеся в продуктах питания.

Для получения витамина D нужно обязательно в любое время года бывать на свежем воздухе, на свету, в том числе в несолнечную погоду. Особый совет молодым мамам: гуляя с малышом, не накрывать коляску платком. Да, не нужно держать ребенка под прямыми лучами солнца, но свет должен иметь доступ к коже.

Можно ли получить витамин D с продуктами питания?

Получить с продуктами питания достаточное количество витамина D мы не можем, признает Сондоре. В небольших количествах витамин D содержится в молоке, говяжьей печени, яичном желтке, жирной рыбе, особенно в лососи, сардинах, в морепродуктах (особенно в устрицах), в некоторых грибах — боровиках. Однако, чтобы получить с продуктами питания достаточное количество витамина D, эти продукты нужно было бы есть в очень больших, несоразмерных количествах. Поэтому витамин D нужно принимать дополнительно.

Есть также продукты питания, в которые производители добавляют витамин D, и это только приветствуется, говорит Сондоре. Чаще всего это молочные продукты, растительные продукты для веганов, растительный маргарин, а также хлопья к завтраку. Однако на рынке эти продукты представлены не широко и не заменяют пищевых добавок, поэтому необходим дополнительный прием витамина D.

Опрос о приеме жителями витамина D прошел в октябре прошлого года, в нем участвовал 1501 житель Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.