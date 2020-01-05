Опрос: большая часть латвийцев, думая о будущем, испытывает страх

Растет число жителей Латвии, которые, думая о своем будущем и будущем своей семьи, испытывают страх, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре прошлого года центром исследований общественного мнения SKDS.

Несмотря на то, что 53% опрошенных заявили, что смотрят в свое будущее и будущее своей семьи с надеждой, третий год подряд растет число респондентов, которые, думая о своем будущем и будущем своей семьи, чаще испытывают страх. По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного в 2018 году, число таких людей выросло на 5 процентных пунктов.

Самый высокий удельный вес людей, испытывающих страх перед будущим, был зафиксирован в 2009 и 2010 годах, когда он составил 52%.

Наибольшее число респондентов, смотрящих в будущее с надеждой, было зарегистрировано в 2017 году. Тогда они составили 64% от общего числа опрошенных жителей страны.

Еще 9% опрошенных в 2019 году не смогли дать конкретного ответа на вопрос о том, что они чаще испытывают, думая о своем будущем и будущем своей семьи — страх или надежду.