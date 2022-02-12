Опрос: больше половины жителей Латвии выпивают только литр воды в день

Около половины (51%) опрошенных жителей Латвии за последний месяц в день выпивали приблизительно 1 литр воды или меньше, 38% – около 2 литров, а 3% – 3 литра и больше воды в день. Об этом свидетельствуют данные Мониторинга здоровья BENU Aptieka в сотрудничестве с исследовательской компанией SKDS.

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Если сравнить данные за 2021 год с данными за 2020 год, то видно, что они существенно не изменились. При этом в 2021 году немного увеличилось число респондентов, которые выпивают около 2 литров воды в день, и немного уменьшилось число тех, кто выпивает только 1 литр воды и даже меньше.

Сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре поясняет что в человеческом организме постоянно происходит водно-солевой обмен, который играет важную роль в физиологических процессах. Вода составляет в среднем около 65% от массы тела. Вода и соли важны для поддержания осмотического давления, нормальной работы клеток, вода также участвует в процессах терморегуляции тела.

В организме постоянно происходят жидкостно-обменные процессы. Почки, потовые железы, легкие, каналы кишечника постоянно выделяют воду. Это значит, что в среднем для нормального функционирования взрослому человеку необходимо около 2,5 литров воды в день. Количество потребляемой жидкости в разные дни может немного отличаться, однако количество выпитой и выделенной жидкости должно находиться в равновесии. Поэтому специалист рекомендует быть внимательным и следить за собой – достаточно ли вы пьете жидкости, ходите в туалет, не опухают ли у вас по утрам веки, лицо, пальцы рук? В таких случаях всегда обращайтесь за советом к врачу.

Влияние образа жизни и возраста

Ежедневно необходимое человеку количество жидкости зависит от повседневной активности, времени года (летом жидкости требуется больше, чем зимой), также нужно обязательно учитывать состояние здоровья и возраст, так как, например, необходимое количество воды будет отличаться у детей, активных подростков, беременных женщин, кормящих матерей, пожилых людей, спортсменов, выполняющих тяжелую работу, рассказывает специалист по питанию.

Родители должны приучать детей пить чистую воду. Нередко именно у маленьких детей бывают запоры – если нет других проблем со здоровьем, то упорядочение соотношения жидкости, овощей и цельнозерновых продуктов в рационе ребенка поможет решить проблему с запорами.

Количество жидкости, необходимое маленьким детям, также лучше всего определит врач, но в среднем это 1–2 литра в день, в зависимости от возраста ребенка. Поэтому не забывайте, что дома вода обязательно должна быть в доступном месте.

Пожилые люди пьют слишком мало воды

Данные опроса показывают, что реже всего достаточное количество жидкости получают пожилые люди. 1 литр воды в день или даже меньше в возрастной группе 64-75 лет выпивают 59% респондентов, 55-63 лет – 52%, 45-54 лет – 51%, 35-44 лет – 50%, 25-34 лет – 47% и 18-24 лет – 48%.

Сондоре подчеркивает, что пожилым людям нужно регулярно напоминать о потреблении воды, так как в этом возрасте из-за старения и замедления физиологических процессов уменьшается чувство жажды. Необходимое количество воды для пожилого человека установит врач, но в среднем это 25-30 мл на один килограмм веса.

Влияние на самочувствие

Специалист по питанию поясняет, что особенно важно помнить об употреблении достаточного количества жидкости при запорах, головных болях, проблемах с артериальным давлением, если потрескались губы или наблюдается более редкое мочеиспускание. Плохое самочувствие днем и головные боли нередко являются первыми признаками дегидратации – организму требуется вода. У кого-то после неспешно выпитого стакана воды пройдет головная боль, уменьшится усталость, восстановится работоспособность и энергия.

Выпиваемые ежедневно напитки – на основе сиропов, соки, молоко и другие – относятся к продуктам питания определенной калорийности и в основном содержат простые углеводы и белки. Количество выпиваемой жидкости легче контролировать, если пить воду и чаи, так как количество жидкости, ежедневно получаемое из продуктов питания, овощей, фруктов и других источников, рассчитать практически невозможно.

Как получить необходимое количество жидкости?

По словам Сондоре, есть простая формула: взрослому человеку необходимо 35 мл воды на 1 кг веса. Таким образом, каждый может сам рассчитать необходимое ему количество жидкости. За советом можно обратиться также к своему семейному врачу или другим специалистам. Если есть проблемы со здоровьем, особенно сердечно-сосудистые заболевания, человек принимает медикаменты, необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом! Однако в целом минимально необходимое количество жидкости составляет приблизительно 1-1,5 л. Самый простой способ убедиться, получаете ли вы достаточное количество жидкости, это контроль цвета мочи. Если моча темного, насыщенного цвета, то жидкости недостаточно.

Если вы из тех, кто регулярно забывает попить воды, то существует несколько простых трюков, как напомнить себе об этом. Налейте воду в понравившуюся вам бутылку или стакан, добавьте листик мяты, ягоды – мороженые зимой или свежие летом, кусочек имбиря, цидонии или плода цитрусовых! Пользуйтесь приложением-напоминанием и привыкайте регулярно пить воду.

Зимой пейте воду комнатной температуры, легкие травяные чаи без сахара и других подсластителей, рекомендует Л. Сондоре. В ежедневно выпиваемом чае или кофе также содержится вода. У здорового человека чашка кофе или черного чая не вызовет никакой задержки жидкости, если он ежедневно выпивает достаточное количество воды. Важно приучить себя регулярно пить воду – и не так уж важно, в какое время суток.

Пить воду нужно на протяжении всего дня – нельзя целый день не есть и не пить, а потом сразу выпивать два литра воды и съедать весь дневной рацион. Каждый из нас должен адаптироваться к своему дневному ритму и стараться выработать соответствующие здоровые привычки.

BENU Aptieka проводит мониторинг здоровья совместно с центром исследования

рынка и общественного мнения SKDS. Было опрошено 1005 постоянных жителей

Латвии в возрасте 18-75 лет.