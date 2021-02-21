Опрос: больше всего негативных эмоций у людей вызывают ограничения торговли и услуг

Почти две трети или 64% жителей Латвии заявили, что больше всего негативных эмоций испытывают из-за ограничений на торговлю и услуги, за которыми следуют ограничения на мероприятия и занятия (42%) и ограничения на поездки (38%), свидетельствует опрос, проведенный аптечной сетью Apotheka и агентством исследований рынка Norstat.

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Ограничения на торговлю и услуги вызывают негативные эмоции и у женщин (65%), и мужчин (62%) в равной степени, этот показатель одинаково высок во всех возрастных группах. Наибольшее недовольство ограничениями в торговле и услугах испытывают люди с доходами от 151 до 350 евро в месяц (78%), меньшее — люди с доходом, превышающим 1500 евро в месяц (55%).

Ограничения на мероприятия и занятия, включая частные и общественные мероприятия, занятия спортом, культурный досуг, религиозные мероприятия и общественное питание, чаще упоминали женщины (46%), чем мужчины (38%), и чаще молодые люди в возрасте 18-39 лет (50%), чем пожилые в возрасте от 60 до 74 лет (31%).

В свою очередь, ограничения на поездки чаще вызывали негативные эмоции у людей в возрастной группе от 40 до 59 лет (44%), и реже — у молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет (37%). Кроме того, негативные эмоции по поводу этого ограничения больше испытывают рижане (46%), чем сельские жители (30%).

В опросе со 2 по 10 февраля приняли участие 1010 респондентов.