Опрос: большинство латвийцев не копят деньги на высшее образование для своих детей

Хотя большинство латвийцев обеспокоены финансовой безопасностью своей семьи, они не очень осознают необходимость копить средства для того, чтобы их ребенок в будущем получил высшее образование. Об этом свидетельствуют данные опроса Norstat Latvija.

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Опрос показал, что 52% респондентов делают хотя бы небольшие накопления. Почти половина или 43% это делают устаревшим способом — в качестве сбережений имеют наличные деньги. Тем временем 40% опрошенных хранят сбережения на своих банковских счетах.

В свою очередь 30% жителей делают копят деньги с помощью третьего пенсионного уровня, а 17% — страхования жизни. 11% опрошенных инвестируют в ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Забота о благополучии детей также играет относительно сильную мотивирующую роль в создании накоплений — важным этот аспект считают 48% респондентов.

В ходе опроса выяснилось, что 21% опрошенных отметили возможности получения детьми хорошего образования как важный фактор для беспокойства, но только 11% копят деньги именно для этой цели.

Тем временем 27% респондентов надеются, что их ребенок сможет учиться за счет средств из госбюджета, а 26% допускают возможность взять кредит на эти цели в случае необходимости.

В опросе участвовали 1002 латвийца в возрасте от 18 до 74 лет. Исследование проведено в сентябре 2021 года.