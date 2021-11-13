Опрос: большинство латвийцев не копят деньги на высшее образование для своих детей
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Хотя большинство латвийцев обеспокоены финансовой безопасностью своей семьи, они не очень осознают необходимость копить средства для того, чтобы их ребенок в будущем получил высшее образование. Об этом свидетельствуют данные опроса Norstat Latvija.

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Опрос показал, что 52% респондентов делают хотя бы небольшие накопления. Почти половина или 43% это делают устаревшим способом — в качестве сбережений имеют наличные деньги. Тем временем 40% опрошенных хранят сбережения на своих банковских счетах.

В свою очередь 30% жителей делают копят деньги с помощью третьего пенсионного уровня, а 17% — страхования жизни. 11% опрошенных инвестируют в ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Забота о благополучии детей также играет относительно сильную мотивирующую роль в создании накоплений — важным этот аспект считают 48% респондентов.

В ходе опроса выяснилось, что 21% опрошенных отметили возможности получения детьми хорошего образования как важный фактор для беспокойства, но только 11% копят деньги именно для этой цели.

Тем временем 27% респондентов надеются, что их ребенок сможет учиться за счет средств из госбюджета, а 26% допускают возможность взять кредит на эти цели в случае необходимости.

В опросе участвовали 1002 латвийца в возрасте от 18 до 74 лет. Исследование проведено в сентябре 2021 года.

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