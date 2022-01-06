Опрос: большинство латвийцев не поддерживают применение насилия для достижения перемен

Абсолютное большинство населения Латвии не поддерживает применение насилия для достижения изменений — свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством SKDS.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В конце прошлого года жителей попросили оценить, допустимо ли, по их мнению, применение насилия в целях достижения перемен.

Большинство, или 68% респондентов, полностью не согласны с этой идеей, а еще 19% скорее не согласны.

Только 8% латвийцев поддержали бы применение насилия для достижения изменений. Еще 6% респондентов не имеют определенного мнения по этому вопросу.

Такое разделение мнений с годами особенно не меняется и колеблется лишь в пределах нескольких процентных пунктов.