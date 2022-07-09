Опрос: большинство латвийцев по-прежнему беспокоит война в Украине

Жители Латвии по-прежнему сильно обеспокоены войной России против Украины — в целом 76,6 % респондентов оценивают уровень своего беспокойства как высокий или очень высокий (7-10 баллов по 10-балльной шкале). Об этом свидетельствуют данные Термометра стресса BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с компанией GEMIUS в начале июля, когда было опрошено более 1400 респондентов.

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Согласно результатам опроса, за неполные два месяца этот показатель немного снизился, так как в мае уровень своего беспокойства как высокий или очень высокий оценивали 84,6 %.

В начале июля средний уровень беспокойства был у 11,6 % (5 или 6 балов по 10-балльной шкале), а у 10,7 % респондентов он был низким или очень низким (1-4 балла по 10-балльной шкале). В свою очередь, в начале мая средний уровень беспокойства был у 7,8 % жителей, а низкий или очень низкий — у 7,5 %.

При сравнении результатов опроса в зависимости от пола респондентов выяснилось,

что агрессией России против Украины немного больше обеспокоены женщины — среди женщин сильное или очень сильное беспокойство испытывают 79 %, а среди мужчин — 76 %. Таким образом, уровень беспокойства у женщин и у мужчин сравнялся, так как в мае сильное или очень сильное беспокойство испытывали 88 % женщин и 76 % мужчин. Средний уровень беспокойства в начале июня испытывают 14 % женщин и 13% мужчин, а низкий или очень низкий уровень беспокойства в связи с войной в Украине отмечен у 12 % женщин и 12% мужчин.

Между тем, в начале мая средний уровень беспокойства испытывали 6% женщин и 11 % мужчин, а низкий или очень низкий — 5 % женщин и 11 % мужчин.

Сравнение данных в зависимости от языка, на котором респонденты говорят в семье, показало, что более высокий уровень беспокойства в связи с войной России против Украины испытывают латыши — среди них сильно или очень сильно взволнованы 79 % по сравнению с 70 % русскоязычных. Средний уровень беспокойства испытывают 11 % латышей и 18 % русскоязычных, а низкий и очень низкий уровень беспокойства — 10 % латышей и 13 % русскоязычных.

В свою очередь, в мае высокий или очень высокий уровень беспокойства испытывали 88 % латышей и 72 % русскоязычных, средний уровень беспокойства — 8 % латышей и 10 % русскоязычных, а низкий или очень низкий уровень беспокойства — 5 % латышей и 19 % русскоязычных.

Анализ данных в зависимости от возраста респондентов позволяет сделать вывод о том, что высокий уровень беспокойства сохраняется абсолютно во всех возрастных группах, но особенно он высок в возрастной группе 55-74 лет (81 %), 45-54 лет (78 %) и 35-44 лет (77 %), тогда как в остальных возрастных группах этот показатель составляет от 71 % до 73 %. В начале мая в целом была схожая ситуация — самое сильное беспокойство отмечалось в возрастных группах 35-44 лет (88 %), 55-74 лет (87 %) и 45-54 лет (86 %), в других же возрастных группах этот показатель составлял 78-83 %.