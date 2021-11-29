Опрос: большинство латвийцев попытается экономить энергоресурсы

В условиях роста цен на энергоносители более половины или 57% латвийцев попытаются уменьшить счета за коммунальные услуги в зимний сезон за счет экономии энергоресурсов, свидетельствуют данные опроса, проведенного среди жителей Балтии компанией Kingspan в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat.

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В Латвии проблему повышения цен на энергоресурсы чаще всего всеми возможными способами будут решать женщины в возрасте 60-74 лет, проживающие в Риге и ее окрестностях.

Наиболее прагматичный подход к повышению цен на энергоносители наблюдается в Эстонии, где 65% респондентов готовы ввести режим жесткой экономии, в то время как в Литве только 40% респондентов готовы изменить свои повседневные привычки в целях экономии.

Как и в Латвии, в Эстонии о мерах экономии чаще думают женщины, а в Литве - мужчины.

Почти каждый десятый житель Литвы и Латвии готов снизить влияние коммунальных платежей за счет утепления своих жилищ. В Латвии это актуально для 8% респондентов, среди которых в основном мужчины в возрасте 30-39 лет, тогда как в Литве аналогичные планы рассматривают 9% респондентов.

Технический консультант по теплоизоляции Kingspan Кристьян Ваестер говорит, что жители Литвы наиболее оптимистично настроены относительно своей способности жить в условиях роста цен, не меняя повседневных привычек, и в основном это люди с ежемесячным доходом от 751 до 1000 евро. В Латвии не желают менять свои повседневные привычки 35% опрошенных, а в Эстонии - только каждый третий.

Репрезентативный опрос населения был проведен Kingspan в сотрудничестве с Norstat в октябре, в ходе него в каждой из стран Балтии было опрошено 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.