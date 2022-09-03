Опрос: большинство латвийцев вообще не читают Библию

За последний год увеличилось количество людей, которые вообще не читают Библию. Согласно данным опроса SKDS, об этом заявили 73% респондентов, пишет агентство LETA.

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В 2001 году количество тех людей, которые не читают Библию, составляло 47%, а в 2011 таких было 60% опрошенных. Между тем в 2016 году 63% респондентов отметили, что не читают Библию, в 2018 году такой ответ дали 67% опрошенных, а в 2020 году - 69%.

В опросе этого года 12% заявили, что читают Библию реже одного раза в год. В свою очередь, 7% ответили, что читают Библию пару раз в год.

Тем временем, 4% отметили, что читают Библию пару раз в месяц, а 3% - каждый или почти каждый день, в свою очередь 2% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Число людей, читающих Библию каждый день или почти каждый день, с годами практически не изменилось. В 2001 и 2011 годах число людей, читающих Библию каждый день или почти каждый день, достигало 4%. В свою очередь, в 2016 году на это указывали 3 % респондентов, а в 2018 и 2020 годах – 4 % респондентов.