Опрос: большинство родителей не знают, будут ли они прививать своих детей от Covid-19

В Латвии большинство родителей детей 5-11 лет не уверены, будут ли они вакцинировать своих отпрысков от Covid-19. Об этом свидетельствуют данные опроса SKDS, проведенного по заказу Rus.LSM.lv и LSM.lv.

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Как отмечает Rus.LSM.lv, такой ответ дали не только те респонденты, которые не привились от коронавируса, но и вакцинированные родители.

В ходе опроса респондентам напомнили, что вакцинация детей возрастной группы от 5 до 11 лет не будет обязательной.

По словам главы SKDS Арниса Кактиньша, родители, которые привились от Covid-19 весной или в начале лета, более положительно настроены к вакцинации своих детей. Те, кто сделал прививку для защиты собственного здоровья и борьбы с распространением вируса, также готовы вакцинировать своих отпрысков.

Согласно результатам опроса, 36% респондентов сделали прививку от коронавируса в мае и июне, 23% вакцинировались в сентябре-ноябре. Только 16% опрошенных заявили, что они непривиты.

В ходе исследования была выявлена следующая тенденция — чем раньше родители прошли вакцинацию, тем больше они готовы привить своих детей. 62% из привитых в мае-июне собираются отвести своих детей на прививку, а 28% из них указали, что точно не будут этого делать. 15% привитых респондентов не смогли дать ответа на этот вопрос.

Тем временем чуть более половины (51%) тех, кто привился осенью не собираются вакцинировать своих детей. Лишь 13% опрошенных из этой группы людей скорее готовы отвести свое чадо на прививку, а 26% не смогли дать ответа на этот вопрос.

Между тем в группе вакцинированных в мае-июне респондентов 36% заявили, что скорее готовы привить своих детей, 22% респондентов — "скорее не готовы". 15% опрошенных из этой группы не смогли дать ответа на этот вопрос. В результате четкой позиции по этому вопросу нет у 73% респондентов.

В группе вакцинированных в сентябре-ноябре результат похож — твердого мнения нет у 69% родителей: из них 13% скорее готовы вакцинировать своих детей, 30% скорее не готовы, а у 26% нет ответа на этот вопрос.

Также подавляющее большинство тех родителей, которые привились "под давлением", отрицательно относятся к вакцинации детей — так считают 77% респондентов. Между тем, те, кто привился для защиты себя и близких или борьбы с пандемией, более положительно настроены к вакцинации детей — их 66% и 62%.