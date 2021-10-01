Опрос: большинство жителей Латвии приспособилось к жизни в условиях пандемии
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84% латвийцев за полтора года научились адаптироваться и жить в условиях пандемии Covid-19, свидетельствуют данные опроса, проведенного Gemius по заказу Benu aptieka.

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Как сообщила руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Tamro Latvija Агния Грейзиня, 40% опрошенных указали, что полностью научились уживаться с пандемией, 44% скорее научились, 10% скорее не полностью адаптировались к новым условиям, а 6% затруднились дать конкретный ответ.

Наиболее существенные различия в этом аспекте наблюдаются в зависимости от языка, на котором люди разговаривают в семье - среди латышей к жизни в новых обстоятельствах приспособились 85% респондентов, среди русскоязычных - 67%.

По сравнению с весной у людей немного снизилась усталость от пандемии Covid-19, в том числе от угрозы заболевания, ограничений, изменений в повседневной жизни, стресса, информационной перегрузки.

Весной 32% респондентов чувствовали сильную усталость от Covid-19 (оценка 9 или 10 по 10-балльной шкале), 28% испытывали умеренную усталость (7 или 8), 15% - среднюю усталость (5 или 6), а 24% совсем не ощущали усталости (от 1 до 4 баллов). В настоящее время 22% испытывают очень высокую усталость от Covid-19, 28% - умеренную усталость, 19% - среднюю, 31% - слабую или очень слабую усталость.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией исследований в интернете Gemius, в нем приняли участие 1883 человека.

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