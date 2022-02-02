Опрос: большинство жителей Латвии ждет роста цен

68% жителей Латвии считают, что уровень инфляции в течение ближайшего года продолжит расти, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским агентством SKDS.

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Это самое большое количество придерживающихся такого мнения респондентов за все время проведения опросов об инфляции.

Противоположное мнение высказали 5% респондентов, считая, что уровень инфляции в ближайший год снизится. Еще 18% участников опроса полагают, что уровень инфляции в ближайший год не изменится, а остальные не могли ответить на этот вопрос.

Опрос проводился в декабре прошлого года.

Vai patlaban vērojamā rekordaugstā inflācija Latvijas iedzīvotājus būtu kaut kā ļoti īpaši pārsteigusi? Decembra aptaujas dati saka, ka laikam jau NĒ. Jo, kā redzams grafikā, liela daļa pastāvīgi gaida inflācijas pieaugumu. Tagad vienkārši tie to ir sagaidījuši! : ) pic.twitter.com/1GgMTqRvdf — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) January 31, 2022



