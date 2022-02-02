Опрос: большинство жителей Латвии ждет роста цен
Foto: TASS/Scanpix/LETA

68% жителей Латвии считают, что уровень инфляции в течение ближайшего года продолжит расти, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским агентством SKDS.

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Это самое большое количество придерживающихся такого мнения респондентов за все время проведения опросов об инфляции.

Противоположное мнение высказали 5% респондентов, считая, что уровень инфляции в ближайший год снизится. Еще 18% участников опроса полагают, что уровень инфляции в ближайший год не изменится, а остальные не могли ответить на этот вопрос.

Опрос проводился в декабре прошлого года.


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