Опрос: большинство жителей вместо Пиленса и Левитса хотели бы видеть другого кандидата в президенты

Среди тех жителей, которые симпатизируют уже двух выдвинутым кандидатам в президенты, предприниматель Улдис Пиленс популярнее действующего главы государства Эгила Левитса. Но все же большинство избирателей — 52% — хотели бы видеть иного кандидата, свидетельствуют данные опроса Norstat, пишет агентство LETA.

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Около 35% участников опроса считают Пиленаса лучшим кандидатом, а около 14% респондентов поддерживают переизбрание действующего президента Эгилса Левитса.

Однако большинство, или 52% населения, в опросе отметили выбор "другой кандидат".

Схожим образом мнения разделились по половому признаку — 34% мужчин и 35% женщин поддерживают кандидатуру Пиленса, 15% мужчин и 13% женщин — — за Левитса, а 51% мужчин и 52% женщин предпочли бы другого кандидата.

В Риге Пиленса поддерживают 32%, Левитса — 17%, иного кандидата — 51. В пригородах Риги сторонников кандидата от "Объединенного списка" — 25%, действующего президента — 17%, иного кандидата — 58%.

Самая значительная поддержка у Улдиса Пиленса в Курземе — 50%. Следует учитывать, что это родной для предпринимателя регион: он родом из Лиепаи. Левитса в Курземе поддерживают только 10% респондентов. В Земгале симпатии между Пиленсом и Левитсом распределяются соответственно в 36% на 12%, в Латгалии — 44% на 5%, в Видземе — 30% на 15%.

30% латышей высказались в пользу Пиленса, Левитсу симпатизируют 20%. Большинство — 51% — латышей выступают за выдвижение иного кандидата. Среди русскоязычных жителей Пиленс популярнее — его кандидатуру поддерживают 42% опрошенных. Левитсу симпатизируют только 3% русскоязычных, 55% хотели бы видеть иного кандидата.

Наибольшей поддержкой Пиленс пользуется среди жителей со средним специальным образованием (40% этой группы), наименьшей — среди людей с основным образованием (18%).

Левитсу симпатизируют больше всего люди с высшим образованием (19% этой группы), а меньше всего — жители со средним специальным образованием (5%).

Среди опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет 24% поддерживают Пиленса, 22% — Левиту, а 54% предпочли бы видеть другого кандидата.

В возрастной группе от 30 до 39 лет 31% симпатизируют Пиленсу, 11% — Левитсу, а 58% поддержали бы альтернативный выбор вместо этих двух кандидатов.

Среди участников опроса в возрасте от 40 до 49 лет 37% — на стороне Пиленса, 13% — на стороне Левитса и 50% поддержали бы другого кандидата.

Из опрошенных в возрасте от 50 до 59 лет 41% поддерживают кандидата о "Объединенного списка", 10% — действующего президента, а 49% предпочли бы видеть другого кандидата.

В возрастной группе от 60 до 74 лет 38% поддерживают Пиленса, 14% — Левитса, а 48% поддержали бы третьего кандидата.

Онлайн-опрос проводился с 28 апреля по 3 мая. В опросе приняли участие 1005 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

Как уже сообщалось, по данным опроса, заказанного у SKDS программой Kas notiek Latvijā? Латвийского телевидения, 33,8% респондентов высказались в поддержку Улдиса Пиленса, 14,5% — в поддержку Эгила Левитса, 36% заявили, что хотели бы видеть иного кандидата в президенты. Еще 15,7% респондентов не имели мнения по этому вопросу.

Пиленс первым заявил о своем стремлении баллотироваться на пост президента. Помимо коалиционного "Объединенного списка", свою поддержку ему выразил ряд оппозиционных политиков, однако стабильное большинство голосов на выборах Пиленсу на данном этапе не обеспечено.

Позже Левитс также заявил, что готов баллотироваться на второй срок в качестве первого лица страны. Левитсу обещают поддержку Национальное объединение и "Новое Единство", суммарно у этих партий только 39 из 100 мандатов депутатов Сейма.

Оппозиционные "Прогрессивные" анонсировали, что назовут своего кандидата в президенты в четверг, 11 мая.

Депутаты парламента могут официально выдвинуть кандидата в президенты, предоставив соответствующие документы в президиум Сейма, на этой неделе — с 9-го по 13-е мая. Выборы президента в Сейме состоятся 31 мая.