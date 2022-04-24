Опрос: чаще всего беженцам из Украины жертвуют при посредничестве организаций

Пострадавшим от военных действий в Украине и беженцам до сих пор латвийское общество активнее всего помогало, жертвуя средства организациям, занимающимся оказанием помощи. В организованном Mēness aptieka опросе такой ответ выбрали 27% жителей, в равной пропорции женщины и мужчины.

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Многие оказали помощь другого характера — жертвуя продукты, лекарства и другие медицинские товары, одежду, полезные в хозяйстве вещи, посвятили помощи свою работу, время и знания, предоставили кров, работу. Часть жителей Латвии планирует оказывать помощь в будущем, хотя до сих пор этого не делали, а 32 % не планируют помогать пострадавшим в военных действиях в Украине и беженцам.

Эвита Юрьяне-Нелсоне, член правления Mēness aptieka, руководитель департамента по продажам и маркетингу: "Латвийское общество в целом отзывчивое, разными способами оказывает моральную и материальную поддержку пострадавшим в военных действиях в Украине и беженцам. Мы быстро поняли: чтобы не создавать в аптеках кратковременную нехватку товаров, надо тем, кто оказывает более объемную помощь, предлагать товары, организуя их как заказ. Также в ста Mēness aptieka можно найти ящички для пожертвований Ziedot.lv. Популярность получили и карты лояльности со скидками для жителей Украины, которые находятся в Латвии. Мы рады, что в аптеках постепенно начинают работать несколько новых коллег с Украины. Мы можем помочь им также с местом жительства и другим необходимым".

Согласно данным соцопроса, помогают, жертвуя средства при посредничестве организаций пострадавшим при военных действиях в Украине и беженцам, преимущественно жители Латвии в возрасте от 30 до 74 лет, а также проживающие в Видземе — 34%.

Вторым наиболее популярным видом оказания помощи является жертвование одежды и необходимых в хозяйстве вещей (популярнее среди женщин). В оказании такой помощи наиболее отзывчивыми тоже оказались жители Видземе — 22%.

9% респондентов отметили, что пострадавшим в войне в Украине и беженцам помогали, вкладывая свою работу, знания и время. Помощь такого характера чаще всего — 10% — оказывали жители Риги и Пририжья, а также жители в возрасте от 50 до 59 лет.

7% выбрали жертвовать продукты, такая помощь была более характерна в Курземе — 10%.

А небольшая часть общества жертвовала лекарства и другие медицинские товары, а также предоставила беженцам кров и возможности работы. Так, в жертвовании лекарств и других медикаментов наиболее отзывчивыми были молодые люди 18–29 лет, а также жители Риги и Курземе.

22% участников опроса отметили, что пострадавшим в военных действиях в Украине и беженцам еще не помогали, но планируют это делать: так ответили одинаково много опрошенных во всех возрастных группах, как женщины, так и мужчины. По сравнению с другими регионами немного ниже этот показатель в Риге — 19%.

В свою очередь, ответ "Я не помогал и не планирую этого делать" дали 32% респондентов. В Латгале такой вариант ответа выбрали 46% (самый высокий показатель), в Земгале - 35%, в Риге — 33%.

Репрезентативный опрос жителей Mēness aptieka в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat в марте этого года проводила по всей Латвии, опросив 1001 жителя в возрасте от 18 до 74 лет.