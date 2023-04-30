Опрос читателей: За какого кандидата в президенты вы бы голосовали?
Foto: DELFI

Левитс, Пиленс или кто-то еще? Мы решили спросить читателей Delfi, за какого кандидата в президенты они бы проголосовали, если бы были депутатами Сейма и имели бы право выбирать президента.

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Заседание Сейма, на котором выберут президента Латвии, состоится 31 мая. Кандидатуры должны быть выдвинуты в период с 9 по 13 мая. Пока известно, что Национальное объединение и "Новое Единство" поддерживают кандидатуру нынешнего президента Эгила Левитса, а входящий в коалицию "Объединенный список" собирается выдвинуть собственного кандидата, Улдиса Пиленса, и его готова поддержать как минимум часть оппозиции.

Мы решили спросить читателей Delfi, за кого бы голосовали они, если бы были депутатами Сейма.

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