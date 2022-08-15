Опрос: чувство безопасности латвийцев достигло рекордно высокого уровня

Ощущение физической безопасности жителей Латвии достигло рекордно высокого уровня. Об этом свидетельствуют данные опроса SKDS.

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Согласно результатам опроса, 69% респондентов считают, что вблизи их домов нет мест, в которых им было бы страшно находиться ночью. Это на 1% больше, чем в прошлом году, а в 2000 году таких было всего 34% опрошенных.

На данный момент только 22% латвийцев утверждают, что по соседству с ними есть места, где они побоялись бы оставаться ночью одни. Это на 1% меньше, чем в 2021 году. Тем времнем, в 2000 году 52% респондентов боялись оставаться одни ночью в местах вблизи дома.

Доля тех, кому было сложно ответить на вопрос о том, страшно ли им находиться ночью в одиночестве в местах рядом с домом, осталась такой же, как и в 2021 году. Как в прошлом, так и в этом году их количество составило 9%.