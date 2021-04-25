Опрос: Covid-19 cерьезно повлиял на латвийцев, принимающих компенсируемые лекарства
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Почти половина жителей Латвии, которые регулярно принимают компенсируемые медикаменты, обеспокоена ухудшением своего здоровья в связи с тем, что из-за пандемии Covid-19 им пришлось отменить или перенести визит к врачу. Это показал опрос, проведенный Международной ассоциацией фармацевтических фирм (МАФФ).

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Также в ходе опроса выяснилось, что у части респондентов состояние обострилось настолько, что им потребовалась неотложная помощь.

Как отметили в ассоциации, особое внимание при опросе было уделено пациентам, постоянно принимающим компенсируемые государством медикаменты, которым необходимо регулярное наблюдение у врача. В условиях, когда даже самые прогрессивные системы здравоохранения в мире испытывают сложности, в странах, где уже длительно существуют проблемы в здравоохранении, пандемия создает еще больше угроз, так как не обеспечивается оказание других важных услуг, тем самым ставится под угрозу здоровье пациентов.

Как указал директор МАФФ Валтер Болевиц, результаты опроса только подтвердили уже давно существующие недостатки в здравоохранении Латвии, которые из-за пандемии только обострились. Эти проблемы сохранятся и в будущем, если система здравоохранения не будет улучшаться.

В опросе, который проводился в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat, участвовали 700 жителей Латвии, ежедневно принимающих компенсируемые медикаменты.

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