Опрос: даже в экстремальную жару треть латвийцев не используют солнцезащитный крем

Экстремальная жара продолжается — и сейчас особенно важно следовать указаниям ответственных служб — не находиться под прямыми солнечными лучами, регулярно пить жидкость и следить за своим самочувствием. При выходе на улицу нужно также пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы избежать солнечных ожогов — но это правило игнорирует почти треть латвийцев (31%). Данные получены в ходе Мониторинга здоровья BENU Aptieka, проведенного в сотрудничестве с исследовательской компанией SKDS.

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Чаще всего жители используют солнцезащитный крем на пляже, но и в этом случае им пользуется менее чем каждый второй респондент — 46%. Всегда при пребывании на солнце солнцезащитным кремом пользуются 18% латвийцев.

18% пользуются солнцезащитным кремом во время отдыха на природе, 13% — работая в саду, 5% — на рыбалке, 4% — во время посещения мероприятий на открытом воздухе, 4% — во время занятий спортом, 4% дали другой ответ, а 6% не смогли высказать конкретного мнения.

Значительно реже солнцезащитным кремом пользуются мужчины: лишь 9% мужчин всегда наносят его перед выходом на солнце, по сравнению с 27% женщин. На пляже солнцезащитный крем применяет 39% мужчин и 52% женщин. Мужчины также почти в два раза чаще говорят, что никогда не пользуются солнцезащитным кремом — 41% мужчин по сравнению с 21% женщин.

Сейчас из-за сильной жары не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами с 10:00 до 16:00 — за очень короткое время можно получить серьезный ожог. Если необходимо выйти на улицу, нужно использовать солнцезащитный крем, хотя ни одно средство не обеспечивает 100 % защиту.

При выборе солнцезащитного крема следует обратить внимание на то, чтобы он обеспечивал защиту как от UVA-, так и от UVB-лучей, говорит клинический фармацевт Илзе Приедниеце.

Солнцезащитные кремы нужно наносить на кожу за 20-30 минут до выхода на солнце, а также повторно через каждые 2 часа и после купания или повышенного потоотделения.

В жаркую погоду необходимо носить соответствующую одежду — легкую и светлых тонов, из натуральных материалов, таких как лен или хлопок, головной убор и солнцезащитные очки. Не забывайте также в течение дня регулярно пить воду. Рекомендуется сократить или перенести на вечер физическую работу и занятия спортом.

При солнечном ожоге первое, что нужно сделать, — это уйти в тень или в помещение, а также охладить кожу — использовать полотенце или ткань для компрессов с прохладной водой, или принять душ или ванну.

Для успокоения, увлажнения, заживления и регенерации кожи нанесите средство с легкой текстурой — пенку, крем, гель, содержащий декспантенол, алоэ вера или гиалуроновую кислоту и другие ингредиенты.

Необходимо следить за потреблением жидкости и пить больше воды, так как в жару организм усиленно теряет ее. Для облегчения боли можно использовать безрецептурные обезболивающие и противовоспалительные средства. Необходимо дать коже зажить и избегать пребывания на солнце, указывает фармацевт.

Такие продукты, как сметана, сливочное, растительное масло, определенно не следует наносить на обожженную кожу, так как они могут вызвать ее раздражение, к тому же жирные продукты препятствуют охлаждению кожи. В серьезных случаях следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет–исследований SKDS — в июне было опрошено 1005 жителей Латвии.