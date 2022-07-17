Опрос: для 85% рижан главным при выборе жилья является его местоположение

Для подавляющего большинства опрошенных жителей Риги и рижского региона (85%) самым важным критерием при выборе жилья является его расположение. В топ-3 по значимости критерий также попали планировка жилища и энергоэффективность. Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного девелопером Domuss и компанией Norstat.

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В число пяти первых приоритетов вошли также зеленые окрестности и благоустроенная инфраструктура, что указал соответственно по крайней мере каждый четвертый (29% и 25%) респондент в Риге и рижском регионе. 22% опрошенных жителей важным критерием считает поставщика услуг по обслуживанию, а 17% опрошенных указали, что при выборе жилья им важны решения в области устойчивого развития.

“Миллениалы и поколение Z главным образом склоняются в пользу частного дома, нового проекта или реновированного многоквартирного дома, с зелеными окрестностями и благоустроенной инфраструктурой. Жители в возрасте от 40 до 64 лет также отдают предпочтение частному дому или новому проекту с ухоженной средой, правда, больше внимания уделяют именно энергоэффективности и затратам на содержание.

В целом как жители Риги, так и жители рижского региона в своем выборе практичны и требовательны, чтобы при нынешней дороговизне жизни удавалось сбалансировать возможности и желание жить в благоустроенной среде”, – объясняет председатель правления девелопера Domuss Ралфс Янсонс.

По данным исследования, наиболее существенные отличия в ответах на вопросы в рамках исследования были отмечены в отношении энергоэффективности зданий и благоустроенной инфраструктуры. Примерно для каждого третьего (35%) жителя в возрасте от 18 до 39 лет важным критерием является благоустроенная инфраструктура, однако в возрасте

от 40 до 64 лет этот фактор признают важным в два раза меньше (17%) людей.

В свою очередь энергоэффективность называют приоритетом половина респондентов в возрасте от 40 до 64 лет, в то время как среди людей в возрасте от 18 до 39 лет этот критерий считают важным чуть более трети (35 %) опрошенных.

Результаты показали также, что 43% жителей Риги и рижского региона своим следующим местом жительства хотели бы видеть частный дом, что подтвердила по крайней мере треть (39 %) респондентов в Риге и немногим более половины (54%) в рижском регионе.

Напротив, свое следующее жилье в новом проекте выбрали бы более трети (37%) жителей столицы, а в рижском регионе – каждый четвертый (23%) опрошенный. На третьем месте у 20% рижан оказался прошедший реновацию многоквартирный дом, между тем 18 % жителей рижского региона своим следующим местом жительства хотели бы видеть сельский хутор.