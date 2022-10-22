Опрос: до конца года привиться от гриппа хотят лишь 18% жителей Латвии

К концу этого года только 18% опрошенных жителей Латвии планируют сделать прививку от гриппа, в том числе 10% сделают это обязательно, 8% — скорее сделают, свидетельствуют данные опроса "Термометр стресса Benu Aptieka".

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76% населения не планируют делать прививку от гриппа в этом году, а еще 6% не смогли дать конкретного ответа.

От Covid-19 латвийцы планируют прививаться чаще. По данным опроса, 28% планируют сделать прививку от Covid-19 до конца года, 66% не планируют этого делать, 10% не смогли дать конкретного мнения, а еще 6% респондентов ответили, что вакцину от Covid-19 этой осенью уже получили.

Женщины планируют прививаться от гриппа несколько чаще — 19%, а мужчины — 17%. При этом 74% женщин и 76% мужчин дали противоположный ответ, а еще 6% женщин и 7% мужчин не дали конкретного ответа.

От гриппа планируют привиться 19% латышей и 17% русскоязычных.

В опросе, который проводился совместно с компанией исследований в интернете "Gemius", участвовали 1634 человека.