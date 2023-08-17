Опрос: если бы завтра состоялись выборы в Рижскую думу, лидерами были бы "Прогрессивные", "Согласие" и "Новое Единство"

Если бы завтра состоялись выборы в Рижскую думу, лидерами были бы партии "Прогрессивные", "Согласие" и "Новое Единство", свидетельствуют данные опроса , проведенного по заказу SKDS, сообщает агентство LETA.

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На вопрос, каким был бы их выбор, если бы завтра состоялись выборы в Рижскую думу, 10,8% респондентов признались, что проголосовали бы за "Прогрессивных".

На втором месте оказалось бы "Согласие", которому отдали бы голос 9,7% респондентом, далее следует "Новое Единство" с поддержкой 9,5% опрошенных.

Несколько меньшую поддержку в Риге имеют партии "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса (7,3%), "Стабильность" Алексея Росликова (6%). Сумели бы преодолеть 5%-й барьер также Национальное объединение и Союз "зеленых" и крестьян.

Остальные партии не набрали бы даже 2,5% голосов.

Каждый пятый, или 20,8% опрошенных, не смогли дать конкретный ответ, за кого бы голосовали на выборах в Рижскую думу, а 12,3% опрошенных признались, что не будут участвовать в выборах.

Если пересчитать голоса так, чтобы он отображали лишь голоса респондентов, знающих за кого они будут голосовать (то есть, не учитывая мнение неопределившихся или отказывающихся идти на выборы респондентов, то итоги опроса выглядели бы так: "Прогрессивные" — 16,2%, "Согласие" — 14,5%, "Новое Единство" — 14,2%, "Латвия на первом месте" — 10,9%, "Стабильность" — 9%, Нацобъединение — 8,3%, СЗК — 7,9%.

Исследование проводилось с 8 по 17 июля путем как прямого интервью, так и посредством интернет-опроса. Всего в опросе приняли участие 1805 граждан Латвии, а ответы о Риге основаны на ответах 578 респондентов