Опрос: инфляция вынудила молодежь Латвии изменить свои привычки и планы

79% латвийцев в возрасте от 18 до 29 лет под влиянием инфляции были вынуждены изменить свои повседневные привычки и планы. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на опрос, проведенный банком SEB.

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Как отмечается в выводах опроса, большинство молодых людей осознают, что больше не могут позволить себе жить так, как раньше. Поэтому они ищут решения, как оптимально организовать свои расходы и как зарабатывать больше.

Сильнее остальных влияние инфляции ощущают молодые люди в Латгале — там повышение цен затронуло 94% населения в возрасте от 18 до 29 лет. Чуть меньше инфляцией и ростом цен обеспокоены молодые люди в Земгале — 83%.

В Риге и рижском районе под влиянием инфляции свои привычки были вынуждены изменить 75% опрошенных молодых людей, в Видземе — около 74%.

По данным опроса, 63% молодежи из-за инфляции пришлось сократить расходы, в том числе 27% вынуждены тратить меньше денег на покупку одежды, обуви и аксессуаров, 26% приходится жертвовать развлечениями — посещением кино, клубов и ресторанов, либо же существенно сократить эту статью расходов. Еще 10% заявили, что этим летом не выедут за пределы Латвии, чтобы сэкономить деньги.

34% молодых людей искали дополнительный источник дохода, в том числе 18% указали, что ищут дополнительную работу из-за повышения цен. 11% отметили, что ищут другую работу с более высокой заработной платой, а 5% опрошенных молодых людей указали, что им пришлось бросить учебу, чтобы начать работать и зарабатывать больше.

21% молодых людей указали, что они пытаются (не всегда удачно) планировать свои ежемесячные расходы. В то же время 5% молодых людей отметили, что не планируют ежемесячный бюджет, но все же могут справиться со всеми расходами. 2% опрошенных признали, что сталкиваются с нехваткой денег в конце месяца.

Опрос проводился в мае 2023 года совместно с агентством Norstat. В исследовании приняли участие 510 респондентов в возрасте от 18 до 29 лет.