Опрос: интернет-магазинам в Латвии надо сделать акцент на скидки и низкие цены

Чтобы успешно развивать интернет-магазины в странах Балтии, покупателям необходимо предлагать более высокие скидки и, как правило, более низкие цены, чем в обычных магазинах, а наиболее востребованными товарами являются электроника, одежда и обувь. Это выяснилось в ходе опроса населения, проведенного международной службой доставке посылок "Venipak" в Латвии, Литве и Эстонии.

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Опрос проводился среди молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет, чтобы оценить их покупательские привычки в обычных и интернет-магазинах.

На вопрос, как часто вы делаете покупки в интернете, чаще всего, или 29% респондентов в Латвии, ответили, что несколько раз в месяц. 19% молодых людей делают покупки раз в месяц, а 20% — реже, чем раз в два месяца. Аналогичные ответы дали респонденты в Литве и Эстонии, где 28% и 34% населения возрасте 18-40 лет (соответственно) совершают покупки в интернете несколько раз в месяц.

На вопрос, планируют ли жители чаще посещать магазины после снятия ограничений, вызванных пандемией, 52% респондентов в Латвии ответили "да", но также продолжат совершать покупки и в интернете.

Аналогичный ответ дали респонденты в Литве и Эстонии, выбравшие этот вариант в 54% случаев. В Эстонии более 25% отметили, что будут продолжать чаще делать покупки в интернете, даже несмотря на отмену правил и ограничений, связанных с пандемией, такой же ответ выбрали 22% и 23% жителей Латвии и Литвы соответственно.

"Хотя покупки в интернете были особенно актуальны в связи с ограничениями, вызванными пандемией Covid-19, работая в сфере доставок, мы видим, что и сейчас объем покупок в интернете относительно высок, и многие клиенты не меняют своих привычек, продолжая заказывать товары удаленно", — говорит генеральный директор "Venipak" Юстас Шаблинскас, — "сейчас владельцам интернет-магазинов необходимо

Учитывая, что во время пандемии Covid-19 многие люди пользовались возможностью совершать покупки в интернете, значительно вырос и сегмент интернет-магазинов, а сейчас многим из них необходимо задуматься о том, как остаться привлекательными в глазах покупателей, чтобы не потерять клиентов.

"Venipak" также провес соцопрос на тему: что может способствовать более частым покупкам в интернете. Во всех трех странах Балтии самым популярным ответом оказался — большие скидки и в целом более низкие цены, чем в обычных магазинах, этот вариант выбрали 66% респондентов в Латвии, 71% в Литве и 69% в Эстонии. Следующими по популярности ответами в Латвии были более быстрый процесс совершения покупки и более широкий ассортимент товаров, чем в обычных магазинах.

Кстати, для эстонцев по сравнению с жителями других стран (37%), гораздо более важным является привлекательное размещение товаров, их подробное описание и другая полезная информация, а также лучше оформленный веб-сайт.

Спрашивая аудиторию в возрасте от 18 до 40 лет о том, какие товары они предпочитают покупать в интернете, в Латвии самым популярным ответом (57% респондентов) был "одежда и обувь", а в Эстонии 57% в основном покупают электронику. В Литве 55% респондентов в интернет-магазинах предпочитают покупать электронику.

Для жителей стран Балтии по-прежнему важна скорость доставки товара, что способствует развитию служб доставки и поставщиков услуг.

Опрос населения по заказу "Venipak" был проведен исследовательской компанией "Norstat", которая в конце апреля и мае опросила более 500 респондентов в возрасте от 18 до 40 лет в каждой из стран Балтии.