Опрос: как люди готовятся отмечать праздник

В этом году все по-другому, в том числе и обычаи, как люди готовятся отмечать самый красивый праздник года. Что жители Латвии в этом году делают, чтобы создать настоящее рождественское и новогоднее настроение? Как находят подарки, когда почти все магазины закрыты? И какое праздничное угощение подадут на стол? Торговый центр Domina Shopping провел опрос среди жителей Латвии.

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Создание рождественского настроения



Чтобы уменьшить дискомфорт и тревогу из-за пандемии Covid-19, фактически все жители Латвии (96% опрошенных) подтвердили, что так или иначе позаботятся о том, чтобы создать рождественское настроение дома. Каждый второй наведет порядок и украсит дом венками, свечами или гирляндами (52%), приготовит вкусную еду для близких (54%) и подготовит подарки (52%).

Как обычно, дамы в создании праздничного настроения участвуют больше, чем мужчины. Чуть менее половины (45%) опрошенных праздничное настроение будут создавать вместе с детьми и другими членами семьи, украшая в канун Рождества елку. В свою очередь каждый третий латвиец постарается создать особое настроение, выпекая пипаркукас, пирожки и пироги (33%) или слушая характерную только для этого времени года музыку (31%). А поклонникам моды рождественское настроение поможет ощутить только что приобретенная одежда (5%), предназначенная для того, чтобы нарядиться в праздничный вечер.

Способ покупок



Коронавирусное время внесло определенные изменения и в покупательские привычки людей, и в выбор подарков. Большинство респондентов (80% опрошенных) и на нынешнее Рождество планирует порадовать своих близких подарками. Однако в этом году отличается способ, где люди искали их. Каждый пятый (20%) рассматривал возможность приобрести подарки в интернете, почти также часто (18%) люди подарки все же искали в торговых центрах, где все необходимое есть в одном месте.

"В отличие от других лет, только 9% опрошенных в этом году рассматривали возможность выделить на покупку подарков целый день. И это очень правильно, потому что в этом году, как никогда ранее, покупки должны осуществляться быстро и продуманно, чтобы затем в свою очередь праздновать долго и без спешки", — подчеркнула директор Domina Shopping Дина Бунце.

Продуманные подарки



Выбор подарков в этом году тоже отличается — 12% опрошенных на Рождество решили преподнести подарочные карты, позволив получателю подарка самому выбрать то, что ему нужно. Интересно, что такое решение наиболее характерно для молодых людей от 18 до 29 лет (18%), что свидетельствует о прагматичном подходе этой части общества к подаркам. В свою очередь 14% опрошенных подарки на праздник уже нашли или еще намерены найти у местных производителей, тем самым поддержав их в сложный период пандемии.



Вкусное угощение как центральный элемент



Нельзя забывать и о праздничном столе, который невозможно представить без вкусного угощения. Более половины, или 58% опрошенных планируют подать на стол традиционные рождественские блюда, а почти у пятой части (18%) праздничный стол не обойдется без собственноручно приготовленных блюд или еды, которую они ранее еще не пробовали.

"В это время особенно примечательно и то, что 5% опрошенных планируют подать на стол уже готовые блюда, которые приготовлены в каком ни будь местном ресторане. Это неоценимая поддержка для отрасли кафе и ресторанов, которая сейчас переживает особенно трудные времена", — говорит Д. Бунце.