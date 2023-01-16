Опрос: каждый четвертый житель Латвии не может делать пенсионные накопления из-за низких доходов

В Латвии пенсия составляет лишь половину получаемой зарплаты, и даже при желании трудоспособных жителей зарплата не позволяет существенно накопить на старость. Четверть латвийцев вообще не может ничего откладывать на пенсию, свидетельствуют данные опрос Luminor banka. Об этом пишет Neatkarīgā Rīta Avīze (NRA).

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Каждый третий житель Латвии признает, что в настоящее время может откладывать от 30 до 50 евро в месяц на пенсионные накопления. В свою очередь, каждый четвертый заявляет, что не может ничего откладывать.

Только 12% респондентов имеют достаточно высокие доходы, чтобы откладывать более 100 евро в месяц на пенсионные накопления. Сложнее всего создать пенсионные накопления жителям Латгале, где 43% респондентов признались, что в настоящее время не могут ничего откладывать на старость. В других регионах Латвии такой ответ дали около четверти жителей, а в столице — 18% опрошенных.

Женщины, а также жители с более низким уровнем образования и дохода, студенты, работники сферы обслуживания или торговли, разнорабочие, домохозяйки и самозанятые имеют большие трудности с созданием пенсионных накоплений. Как отмечает NRA, некоторым из этих групп населения, например, самозанятым или домохозяйкам, если они сами не будут вносить регулярные социальные отчисления, будет трудно рассчитывать на пенсию по старости, выплачиваемую государством.

Жители старше 50 лет также сталкиваются с большими трудностями при направлении части своих доходов на пенсионные накопления.

"Данные опроса подтверждают, что способность к сбережениям напрямую связана с развитием региона, а также квалификацией и уровнем образования жителей. Поэтому развитие экономики в регионах, а также возможности для непрерывного образования или переквалификации могут оказать влияние на благосостояние жителей даже в пожилом возрасте", — заявил руководитель отдела активов и пенсионных продуктов банка Luminor Атис Круминьш.

Он также отметил: поскольку государственная пенсия составляет лишь около половины предпенсионного дохода, очень важно вовремя делать сбережения, чтобы финансовое обеспечение не ухудшилось резко при выходе на пенсию.

"К сожалению, опрос показывает, что четверть жителей не имеет возможности ничего накопить на пенсию, а пятая часть не думала об этом вопросе, и хотя сейчас очень тяжелое время в экономическом плане, даже в такие моменты следует очень осторожно оценивать, нельзя ли отложить даже небольшую сумму на пенсионные накопления, особенно если до пенсионного возраста еще далеко", — пояснил Круминьш.

Средняя зарплата социального страхования составляет более 1067 евро (данные за 2021 год, сейчас средняя зарплата социального страхования выше) .

Средняя пенсия по старости в ноябре (уже после индексации пенсий) составила 527 евро, а в 2021 году — 430 евро. Конечно, прямое сравнение средней зарплаты в 2021 году и средней пенсии по старости в том же году было бы не совсем корректным, но оно дает представление о взаимосвязи между страховой зарплатой и пенсией.

Сравнивая данные о средней пенсии за 2021 и 2022 годы, можно сделать вывод, что она выросла примерно на 100 евро. В свою очередь, данные о количестве получателей по размеру пенсии показывают, что существенно снизилось число тех людей, чья пенсия составляет менее 200 евро. С увеличением пенсии эти пожилые жители статистически "перешли" в другую пенсионную группу (от 200 до 300 евро). В свою очередь, количество пенсионеров, чья пенсия составляет более 500 евро, увеличилось. В 2021 году количество таких пенсионеров составляло 87 000, а в 2022 году — уже 182 000, или 41% всех получателей пенсий по старости.