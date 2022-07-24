Опрос: каждый четвертый житель Латвии признался, что тонул

Согласно результатам социологического опроса, проведенного AAS BALTA (группа PZU), 59% жителей Латвии не уверены в своих навыках плавания, а 12% вообще не умеют плавать.

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Опрос показал, что 49% респондентов пережили какой-либо неприятный инцидент вблизи воды или в воде, а 24%, или почти каждый четвертый, тонули сами.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), ежегодно в Латвии от утопления погибает свыше ста человек. Даже хороших навыков плавания может быть недостаточно для спасения жизни — на воде и рядом с водой в любой ситуации следует соблюдать особую осторожность.

В прошлом году в водоемах Латвии утонули 125 человек, в том числе 5 детей в возрасте до 14 лет. Чаще тонут мужчины — около двух третей всех утонувших. Возможно, мужчины более безрассудны и чаще переоценивают свои способности.

Об этом свидетельствует и опрос: 35% мужчин считают, что они плавают очень хорошо и чувствуют себя в воде в полной безопасности, в то время как такую убедительную самооценку дают только 20% женщин. Также каждый десятый мужчина считает, что не важно, где и в каких условиях плавать.

Статистика SPKC сурова: больше всего утонувших поднимают из водоемов в купальный сезон с мая по сентябрь, самое большое количество — в июне и июле, что ставит Латвию на одно из печальных первых мест в статистике Евроcоюза.

Foto: peldesana

"Данные опроса очень похожи на данные двухлетней давности, когда мы проводили аналогичное исследование, и это указывает на то, что у населения не улучшилось понимание, как важно хорошо владеть навыками плавания и безопасного поведения у воды. Отдых у воды связан с повышенной опасностью не только из-за недостаточных навыков плавания, но и с возможностью получить различные травмы, повышающие риск утопления", — говорит Людмила Щеголева, руководитель отдела персональных продуктов и подписания рисков BALTA.

"В малоизвестных местах при купании неприятные сюрпризы могут преподнести камни, посторонние предметы на дне водоема. Дно может внезапно резко уйти вниз или, наоборот, оказаться слишком мелким, что особенно печально заканчивается для тех, кто прыгает в воду головой вперед.

Негативные последствия таких действий видим и мы, страховщики, ежегодно получая множество заявлений о возмещении при серьезных травмах и, к сожалению, также и смертельных случаях — в этом году их уже три. Поэтому каждый раз нужно заботиться о своей безопасности, выбирая для купания только хорошо известное место, воздерживаясь от прыжков в воду и никогда не плавая в одиночестве", — добавляет специалист.

Foto: F64

Вызывает тревогу тот факт, что каждый пятый (19%) из опрошенных плавает в местах, где нет других людей, и говорит, что не обращает внимания на место и условия купания.

Положительно, что по сравнению с 2020 годом, на 5% увеличилась доля жителей, которые признают, что всегда выбирают хорошо известные водоемы — на это указали 74% опрошенных.

Обобщая данные Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) за первое полугодие текущего года, следует сделать вывод, что в этом году вода уже унесла около 70 жизней.

Бригады NMPD выезжали на 24 вызова, когда помочь утонувшему уже было невозможно, а VUGD только за купальный сезон (с 15 мая) подняли из воды 27 погибших человека. Различные несчастные случаи на воде случаются и в других условиях, не только во время плавания: опрокидываются лодки, люди проваливаются под лед и т.д.

"Опрос показывает, что 14% респондентов выбирают место для купания, где работает спасатель, ранее на это указывали на процент меньше. Хоть это и мелочь, но хотелось бы надеяться, что в обществе хоть немного возрастает желание отдохнуть в максимально безопасной обстановке. Если бы только количество спасателей в местах купания увеличилось, люди выбирали бы безопасные пляжи. Поэтому призываю самоуправления устанавливать все больше постов спасателей", — комментирует основатель общества "Peldēt droši" Зане Гемзе.

Foto: peldet drosi

BALTA и общество "Peldēt droši" приглашают выбирать только официальные места для купания и соблюдать правила безопасности:

• Если ты перегрелся, входи в воду медленно, чтобы избежать резких перепадов температуры тела, которые могут вызвать мышечные спазмы или проблемы с сердечной деятельностью и кровообращением.

• Ни на мгновение не оставляй ребенка без внимания! В воде надо присматривать и за детьми, которые уже умеют хорошо плавать — ребенок может переоценить свои плавательные способности, заплыть слишком далеко или внезапно испугаться.

• Не будь безрассудным — не рискуй! Бравировать тем, что ты можешь заплыть дальше всех, не стоит того, чтобы рисковать своей жизнью.

• Помни, что надувные предметы (круги, матрацы, мячи и т. д.) — это только игрушки, а не плавательные средства.

• Ребенок, который не умеет плавать или учится плавать, должен находиться в воде в специальном плавательном жилете.

• Уже заранее следует обсудить с детьми, как действовать в ситуации, если произошло несчастье.

• Учти, что самые опасные травмы возникают при прыжках в воду с трамплина, дощатого настила, моста или берега, поэтому, прежде чем это делать, оцени, действительно ли это необходимо.

• Катаясь на лодке или занимаясь водными видами спорта, надевай спасательный жилет! Не забудь надеть его и на ребенка.

• Всегда присматривайте друг за другом, чтобы вовремя помочь при несчастном случае.

• Не плавай в одиночестве! Если у тебя в воде возникнет проблема, рядом не будет никого, кто мог бы помочь.

• Не купайся при сильном ветре, ночью или во время грозы.

• Никогда не отправляйся плавать, если ты употреблял алкоголь.

• В чрезвычайной ситуации звони 112.

* Опрос по заказу BALTA был проведен Norstat в июле 2022 года. В нем участвовали 1004 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.