Опрос: каждый пятый латвиец давал взятки в течение последних двух лет

Согласно опросу, проведенному по заказу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), в течение последних двух лет каждый пятый житель и предприниматель совершал неофициальные платежи, дарил подарки или использовал личные контакты для решения профессиональных или бытовых ситуаций. Об этом сообщает LETA.

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Хотя отношение общества к взяточничеству в целом отрицательное, исследование показывает, что 21% жителей и 19% предпринимателей допускают возможность дачи взятки государственным или муниципальным чиновникам.

Обе группы чаще всего оправдывают такие действия чувством уверенности, что проблема будет решена, а сотрудники будут добрыми и отзывчивыми. Среди предпринимателей наиболее часто упоминаемая причина таких действий - непонятные и сложные правовые процедуры, выполнение которых требует помощи или гостеприимства должностного лица.

По результатам опроса, 20% жителей и 21% предпринимателей признали, что использовали неформальные методы решения различных вопросов в течение последних двух лет, и чаще всего это были личные связи.

Среди населения такие приемы чаще всего используются при обращении за медицинскими услугами, устройстве на работу в государственные или муниципальные учреждения, и при решении дел с недвижимостью.

Среди предпринимателей такой подход используется в основном для решения вопросов, связанных со строительством, например, с обеспечением участия в государственных или муниципальных закупках, а также получением различных разрешений и лицензий.

По мнению общественности и предпринимателей, подкуп государственных служащих высшего и низшего звена по-прежнему является широко распространенной проблемой в Латвии. Вопреки преобладающему среди населения мнению, опрошенные предприниматели выразили уверенность в том, что взяточничество в Латвии снизилось за последние четыре года. Также предприниматели гораздо более положительно оценивают честность государственных и местных органов власти в сравнении с убеждениями общественности.

На вопрос, что можно сделать для уменьшения распространения коррупции в Латвии, 92% респондентов ответили, что необходимо обеспечить большую открытость информации в процессе лоббирования, а 89% убеждены в том, что необходим более строгий контроль над государственными закупками.

В то же время 52% опрошенных предпринимателей считают, что следует ужесточить наказания для тех, кто берет и дает взятки, а 44% полагают, что чиновники должны набираться на работу на основе открытого конкурса.

Деятельность KNAB в опросе оценивали в основном положительно, организацию оценили как справедливую 37% опрошенных предпринимателей и 26% населения. 14% предпринимателей и 19% населения критически отнеслись к деятельности бюро. Остальные респонденты дали нейтральную оценку или не смогли дать конкретной оценки.

В опросе приняли участие 1001 респондент в возрасте от 18 лет и 421 компания, работающая в Латвии. Опрос проводился Центром маркетинговых и социальных исследований Latvijas fakti по заказу KNAB с 8 по 23 февраля.