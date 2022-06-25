Опрос: каждый пятый латвиец специально пребывает на солнце в самый зной

С наступлением жаркой и солнечной погоды повышается облучение ультрафиолетовыми лучами, а также риск ожогов кожи, солнечных ожогов и теплового удара. В жаркие дни в период с 11.00 до 16.00 рекомендуется не находиться под прямыми солнечными лучами, но 20% респондентов сознательно пребывают на солнце в самое знойное время суток.

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Согласно социологическому опросу аптеки BENU, 3% опрошенных жителей Латвии каждый раз используют возможность находиться на солнце в самый разгар дня, а еще 17% респондентов подобным образом поступают часто, например, когда загорают, занимаются садоводством или спортом, либо активно двигаются.

26% опрошенных иногда находятся под прямыми лучами солнца с 11.00 до 16.00, 22% - редко, а еще 30% в жаркие летние дни в это время суток вообще не бывают на солнце. Еще 2% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Данные опроса показали, что чаще находятся под солнцем в самый зной мужчины, молодежь и жители сельской местности. Среди мужчин намеренно находятся на солнце в самое жаркое время суток 23% опрошенных (4% - каждый раз, 19% — часто), тогда как у женщин этот показатель составляет 17% (2% — каждый раз, 15% — часто).

26% опрошенных молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет сознательно "жарятся" на солнце (1% - каждый раз, 25% — часто), по 22% - в возрасте от 25 до 34 лет (1% - каждый раз, 21% - часто) и в возрасте от 35 до 44 лет (5% - каждый раз, 17% часто). Тогда как в возрасте от 45 до 54 лет этот показатель составляет 17% (3% - каждый раз, 14% - часто), от 55 до 63 лет - 21% (2% - каждый раз, 19% - часто), а от 64 до 75 лет — 13% (2% - каждый раз, 11% - часто).

По месту жительства опрошенных в жаркую погоду от с 11.00 до 16.00 на солнце чаще намеренно находятся жители сельской местности (25%), из них 3% - каждый раз, а 22% - часто. В то время как среди рижан "жарятся" на солнце 18% респондентов (3% - каждый раз, 15% - часто), а среди жителей других городов Латвии - 19% (3% - каждый раз, 15% - часто).

Совет эксперта для жаркой погоды



Семейный врач Зане Зитмане призывает с осторожностью наслаждаться жаркой и солнечной погодой, соблюдая меры безопасности, чтобы избежать проблем со здоровьем, включая ожоги кожи, а также солнечный и тепловой удар. Ниже - советы эксперта:

1. Закрывайте днем окна ​​– задерните шторы или жалюзи, чтобы свести к минимуму в комнате количество солнечного света и тепла. Но открывайте окна на ночь и проветривайте помещение.

2. Оставайтесь в тени в самое жаркое время дня. Учитывая, что сейчас особенно жарко, не рекомендуется находиться на солнце с 11.00 до 16.00.

3. Избегайте напряженной физической активности — рекомендуется в самые жаркие часы дня выбирать более спокойные занятия. Заниматься спортом лучше рано утром, когда воздух прохладнее.

4. Освежитесь в прохладном душе или ванне.

5. Не перегружайте организм тяжелой пищей. Чтобы помочь организму сохранить

оптимальную температуру, рекомендуется есть овощи, фрукты и ягоды, так как они содержат много жидкости. Желательно есть их свежими и сырыми. Не стоит налегать на жирную и тяжелую пищу, которую организму труднее перерабатывать. Не стоит и переедать — лучше есть меньшими порциями, зато чаще.

6. Пейте больше воды, чем обычно, и делайте это регулярно в течение дня.

7. Избегайте подслащенных напитков и напитков с кофеином, так как они еще больше обезвоживают организм. Стоит ограничить употребление алкоголя, так как он не только обезвоживает, но и еще больше нагревает тело, потому что расширяет сосуды.

8. Выбирайте одежду и постельное белье из натуральных материалов. В жаркие дни рекомендуется одевать легкую, светлую и свободную одежду и головной убор. Лучше всего выбирать натуральные материалы — лен, шелк или хлопок, а не синтетику. Это же касается и постельного белья. Во избежание отеков ног желательно носить удобную обувь и избегать длительного стояния на месте. Также рекомендуется охлаждать ноги в воде и носить компрессионные носки.

9. Избегайте быстрого теплоохлаждения. В случае перегрева вы не должны сразу броситься в прохоадную воду. Внезапное изменение температуры может вызвать мышечные судороги или проблемы с сердцем и кровообращением. Поэтому в воду следует заходить медленно, позволяя организму адаптироваться к изменениям температуры.

10. Будьте осторожны при использовании кондиционера. В жару организм не должен подвергаться стрессу, быстро переходят из теплого помещения в то, где работает кондиционер. С кондиционерами следует быть особенно осторожным людям с аллергией или слабым иммунитетом. Кроме того, кондиционеры могут разносить пыль и бактерии, что может вызвать простуду.