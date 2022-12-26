Опрос: каждый пятый русскоязычный рижанин недоволен культурной жизнью в столице
Foto: F64

В последние годы жители Риги стали ниже оценивать культурную жизнь в столице, свидетельствует опрос компании Latvijas fakti.

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В 2018 года положительно оценивали культурную жизнь Риги 89% опрошенных жителей, а в 2022 — 73%.

Только 34% опрошенных в этом году сказали, что культурная жизнь в Риге их полностью устраивает, а 39% — что скорее устраивает. Скорее недовольны 11% опрошенных, очень недовольны — 4%.

Результаты опроса сильно отличается в зависимости от родного языка. 84% рижан из латышских семей довольны культурной жизнью Риги, 9% — недовольны. В русскоязычных семьях 63% довольны, а 21% культурная жизнь Риги не нравится.

В опросе приняли участи 2207 постоянных жителей Риги старше 18 лет.

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