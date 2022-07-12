Опрос: каждый пятый считает, что получает слишком маленькую зарплату

Почти каждый пятый, или 19% респондентов в ходе опроса, проведенного предприятием по отбору персонала CV-Online Latvia, указали как проблему недостаточную или слишком низкую оплату труда.

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Еще 13% опрошенных отметили плохой микроклимат в коллективе, 12% — отсутствие внутренней коммуникации или неподходящий формат коммуникации, 12% указали на физические условия труда, такие как неадекватное оборудование, шум, качество воздуха, температура и т. д. А 11% респондентов отметили отсутствие возможностей для карьерного и профессионального развития.

Респондентов просили оценить свое рабочее место по шкале от 1 до 10 пунктов. Общий средний уровень удовлеторенности работой составил по итогам опроса 6,5 пунктов — "почти хорошо". Больше всего работой довольны руководители высокого уровня. Самые низкие показатели среди рабочих и тех, кто находится на позиции ассистентов.

В ходе опроса также были выявлены трудности и проблемные ситуации, с которыми работники сталкивались на своем нынешнем или последнем месте работы. Только 7% указали, что в их опыте работы с работодателем таких случаев не было.

Чаще всего о проблемных ситуациях или о своих предложениях сотрудники говорят со своим непосредственным руководителем, что отметили 44%, 26% — с руководством компании, 17% — с другими коллегами, 10% — с менеджером по персоналу, 3% в качестве контактного лица указали офис-менеджера.

Более половины опрошенных или 56 % констатировали, что к их мнению и предложениям прислушивались, но реакция/ответ ничего не меняли, в 16 % случаев предложения пытались реализовать, но безуспешно, а 12 % сотрудников признали, что их мнение или предложение были оценены негативно. С другой стороны, 12% респондентов указали, что предложения были услышаны и реализованы, 5% отметили, что предложения и улучшения в сейчас время находятся в процессе реализации.