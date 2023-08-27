Опрос: каждый пятый житель Латвии пьет пиво хотя бы раз в неделю

В Латвии 18% населения потребляют пиво хотя бы раз в неделю, согласно опросу по заказу AS Aldaris бренда Mežpils alus, которое провел исследовательский центр Norstat Latvija.

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В результате опроса был сделан вывод, что 11% респондентов пьют пиво несколько раз в неделю, 17% - раз в месяц, 21% - несколько раз в год, 11% - раз в год или реже, а 23% респондентов не пьют пиво вообще.

Также данные опроса показывают, что 58% респондентов предпочитают пиво с содержанием алкоголя от 4,5 до 6,5%, 30% респондентов выбирают пиво с содержанием алкоголя менее 4,5%, а 2% респондентов чаще выбирают пиво крепостью на 6,6%. При этом 10% признают, что крепость пива не имеет большого значения.

Пиво с содержанием алкоголя менее 4,5% выбирают 44% опрошенных женщин и 19% мужчин, а пиво с содержанием алкоголя от 4,5 до 6,5% выбирают 70% мужчин и 41% женщин.

Кроме того выяснилось, что 27% опрошенных мужчин и 10% женщин пьют пиво раз в неделю, а 19% мужчин и 5% женщин - несколько раз в неделю.

Опрос проводился в мае 2023 года. В нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. Опрос проводился с целью выяснить привычки потребителей пива и узнать, какова культура употребления латвийского пива.

В прошлом году AS Aldaris работало с оборотом 26,627 млн ​​евро, что на 23,5% больше, чем годом ранее, при этом убытки компании выросли в четыре раза - до 8,295 млн евро.

Aldaris — компания датского производителя пива группы Carlsberg, единственным владельцем Aldaris является шведская Carlsberg Sweden Holding 2.