Опрос: каждый третий готов "перестрелять" тех, из-за кого ухудшается ситуация в стране
Foto: Andre Hunter / cc

Каждый третий житель Латвии чувствует агрессию в адрес людей, из-за которых ухудшается ситуация в стране, свидетельствуют данные проведенного агентством исследований общественного мнения SKDS опроса.

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В декабре 2020 года жителей Латвии попросили ответить, как часто они испытывают желание "перестрелять тех, кто делает жизнь в стране такой, какая она есть на данный момент".

В рамках исследования уровня агрессии в обществе выяснилось, что такое желание часто испытывают 11,7% жителей, а еще 28,2% опрошенных сообщили, что иногда испытывают такое желание.

Таким образом, доля агрессивно настроенных людей среди жителей Латвии в конце 2020 года составила 39,9%, что примерно на четыре процентных пункта больше, чем в 2019 году. В 2020 году этот показатель стал самым высоким с 2014 года.

В свою очередь 49,8% респондентов заявили, что не испытывают подобной агрессии.

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LETA

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