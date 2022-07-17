Опрос: каждый третий латвиец за год сбавил в физической активности

Оценивая объем своей физической активности за последний год, 34% опрошенных жителей Латвии отметили, что он уменьшился (18% – немного уменьшился, 16% – значительно уменьшился). Таковые данные Мониторинга здоровья BENU Aptieka в сотрудничестве с исследовательской компанией SKDS.

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Исследование также показывает, что 48% опрошенных латвийцев занимаются спортом и физическими упражнениями хотя бы раз в неделю. 38% сказали, что объем их физической активности за последний год не изменился, 26% отметили, что он увеличился (18% – немного увеличился, 8% –значительно увеличился), и еще 4 % не смогли дать конкретного ответа.

Что касается частоты физической активности, то 48% респондентов занимаются спортом и подобными физическими упражнениями по крайней мере 1-2 раза в неделю (12% – ежедневно, 15% – 3-4 раза в неделю, 21% –1-2 раза в неделю), 30% – реже одного раза в неделю, 17% не занимаются никакой физической активностью, а у 5% не было определенного мнения.

Интересно, что если рассматривать трехлетний период, то доля жителей, занимающегося физической активностью хотя бы раз в неделю, снизилась: летом 2020 года их было 57%.

Семейный врач Зане Зитмане подчеркивает, что регулярная физическая активность помогает поддерживать тело в хорошей форме, предотвращает ожирение и, следовательно, снижает риск развития диабета и заболеваний сердца. Движение также улучшает сон, укрепляет мышцы и осанку, развивает координацию и равновесие. И последнее, но не менее важное: во время физической активности вырабатывается гормон счастья эндорфин.

Эксперт напоминает, что каждый день необходимо проводить не менее 60 минут в движении, например, ходить пешком. Кроме того, рекомендуется заниматься спортом умеренной интенсивности, таким как бег, плавание или езда на велосипеде в течение 45-60 минут 2-3 раза в неделю.

"Регулярная физическая активность также важна для пожилых людей, но они должны заниматься в соответствии со своими возможностями – рекомендуется ходьба, плавание, скандинавская ходьба, а также работа дома и в саду. Люди с хроническими заболеваниями должны еще более тщательно подходить к вопросу физической активности. Объем ее должен быть таким же, как у здоровых людей – 2-3 раза в неделю по 45-60 минут", - говорит Зане Зитмане.

"Физическая активность может помочь улучшить общее состояние здоровья, поэтому она особенно важна для людей с хроническими заболеваниями. Рекомендуются спокойные виды деятельности, такие как ходьба, гимнастика, плавание. Если хочется заниматься другими видами спорта, лучше проконсультироваться с врачом или заниматься под руководством тренера", - отмечает семейный врач.

Рекомендуется начинать физическую активность постепенно, так как чрезмерные физические нагрузки могут нанести вред организму. Если вы начинаете заниматься спортом, не имея физической подготовки, нужно помнить, что ваше сердце не привыкло к нему, поэтому в первое время пульс будет более высоким.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований SKDS,

было опрошено 1005 жителей Латвии.