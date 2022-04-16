Опрос: каждый третий житель Латвии был введен в заблуждение инфлюенсером

87% жителей Латвии считает, что авторы цифрового контента или инфлюенсеры ответственны за качество публикуемой информации и достоверность источника, а 36% сталкивались с тем, что блогер публикует недостоверную информацию или фейк-ньюз. Это оказал опрос агентством общественных отношений Golin Riga исследовательским бюро Norstat.

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Согласно данным социологического исследования, 60% респондентов убеждены, что инфлюенсеры ответственны за качество публикуемой информации и достоверность источника. Почти треть (27%) опрошенных скорее согласны, что авторы дигитального контента ответственны за это, чем не согласны. Еще 6% опрошенных считают, что инфлюенсеры скорее не несут ответственности за информацию, которую коммуницируют своим подписчикам, а 3% категорически не согласны с этим заявлением.

Данные исследования также показали, что 36% сталкивались с ситуацией, в которой инфлюенсер делится вводящей в заблуждение информацией или фейк-ньюз. Половина из них (18%) констатировали этот факт, но никак не отреагировали. Еще 8% поделились со своими друзьями и знакомыми этим открытием, а 7% респондентов о конкретной ситуации сообщили платформе, где был опубликован контент. Примерно 5% опрошенных обратились к инфлюенсеру или ответственным институциям, тогда как каждый четвертых житель не сталкивался с ситуацией, в которой инфлюенсер делится вводящей в заблуждение информацией или фейк-ньюз.

"В контексте войны в Украине и пандемии еще актуальнее стал вопрос репутации, поскольку подписчики все критичнее оценивают соответствие фактам информации, публикуемой инфлюенсерами. Мы можем наблюдать, что большая часть общества выразила однозначную уверенность в том, что авторы контента несут ответственность за то, что публикуют недостоверные факты и фейк-ньюз. Экранное время в обществе растет, наше внимание приковано к социальным медиа, чтобы следить за актуальными новостями. Это накладывает еще большую ответственность на каждого, кто создает контент в публичной среде в качестве инфлюенсера, поэтому важно осознавать свою роль и значимость достоверного контента", — поясняет Арнис Верземниекс, партнер агентства общественных отношений "Golin Riga".

Он добавляет, что у все большего количества инфлюенсеров аудитория иногда даже превышает показатели традиционных медиа.

С детальными данными исследования можно будет ознакомиться 29 апреля на мероприятии "Golin Accelerators of Relevance Influenceru indekss 2022". На мероприятии будут объявлены наиболее влиятельные инфлюенсеры в Латвии по отраслям и категориям.