Опрос: каждый второй житель Латвии думает, что Covid-19 искусственно создан в лаборатории
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Каждый второй житель Латвии думает, что Covid-19 искусственно создан в лаборатории, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством по исследованию общественного мнения SKDS.

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50% респондентов склонны думать, что Covid-19 искусственно создан в лаборатории, и чаще так считают люди в возрасте от 55 до 63 лет, с более низким уровнем образования, однако этой версии верят и 44% людей с высшим образованием. Чаще так считают рабочие, самозанятые и домохозяйки, а также жители Латгале и Земгале.

Почти каждый третий латвиец считает, что Covid-19 возник естественным путем, то есть передался от животных человеку. С этим утверждением согласны 50% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет, и такой ответ чаще давали студенты и жители Риги.

6% опрошенных не согласились ни с одной из версий, а 14% затруднились ответить на заданный вопрос.


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