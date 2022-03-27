Опрос: кризис Covid-19 негативно повлиял на ментальное здоровье половины жителей Латвии

Половина жителей Латвии (50,2%) старше 16 лет считают, что кризис Covid-19 негативно повлиял на их ментальное здоровье. Об этом говорят данные опроса о доходах и условиях жизни, который проводило Центральное статистическое управление Латвии. 48,7% жителей считают, что кризис никак не повлиял на их ментальное здоровье, а 1,1% жителей отметили, что кризис повлиял на их ментальное здоровье положительно.

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Кризис более существенно повлиял на женщин — 52,9 % женщин и 46,8 % мужчин чувствовали негативное влияние кризиса на ментальное здоровье за последний год. Заметнее всего негативное влияние кризиса почувствовали жители в возрасте 35-44 лет (56 %) и молодые люди в возрасте 16-24 лет (54,6 %), а менее заметно — жители старше 75 лет (39,5 %) и жители 65-74 лет (47,7 %).

Городские жители чувствовали негативное влияние на ментальное здоровье чаще, чем жители деревень (52,1 % и 46,2 % соответственно). Пандемия негативно повлияла на ментальное здоровье 55,8% рижан.

Сильнее всего негативное влияние пандемии почувствовали родители с детьми (65,6%) и пары с тремя и более детьми (64,6%), а меньше всего — живущие в одиночку латвийцы старше 65 лет (41,6%) и пары без детей (48,6%).

Среди жителей с высшим образованием негативное влияние пандемии на ментальное здоровье заметили 52% респондентов, со средним образованием — 50,2%, а с основным образованием и ниже — 46,6 % респондентов.

Говоря о трудоустроенности, чаще всего негативный эффект пандемии ощущают безработные жители (54,9 %), а реже всего — пенсионеры.

Данные были получены в 2021 году, в опросе приняли участие 6,5 тысяч домохозяйств и 11,7 тысяч жителей.