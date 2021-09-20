Опрос: латвийцев сильно беспокоят электросамокатчики, нарушающие правила дорожного движения

Жители обеспокоены тем, что водители электросамокатов не соблюдают правила дорожного движения – Министерство сообщения снова призывает водителей уважать пешеходов.

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В онлайн-опросе, который провело Министерство сообщения, многие респонденты ответили, что наибольшее беспокойство по поводу безопасного движения вызывают электросамокаты. Жителей беспокоит, что на одном самокате могут ехать несколько человек (87%), водители передвигаются по тротуарам на большой скорости (78%) и паркуют электросамокаты в неудобном месте (77%).

65% респондентов указали, что беспокойство вызывают молодые люди младше 14 лет, которые передвигаются на самокатах, еще 60% респондентов отметили, что водители электросамокатов передвигаются по городу, слушая музыку в наушниках. Почти половина респондентов (48%) отметили, что видели, как водители самокатов передвигаются против движения.

Также участники опроса отмечали, что маневры электросамокатов часто бывают непредсказуемыми, а самих водителей бывает трудно заметить, что обременяет других участников дорожного движения. Респондентов беспокоит нехватка подходящей инфраструктуры для самокатов и то, что нормативным актам сложно угнаться за скоростью появления новых транспортных средств. Жители считают, что важно образовывать общество и рассказывать, как правильно передвигаться на новых транспортных средства

“Нормативное регулирование – не единственный инструмент для улучшения ситуации. Безопасная среда возможна тогда, когда все участники движения ведут себя ответственно и уважительно по отношению к друг другу”, – говорит Анния Новикова, директор Департамента услуг общественного транспорта Министерства сообщения. Она также добавила, что на электросамокате опасно перевозить пассажиров, особенно маленьких детей.

Согласно постановлению, принятому этим летом, электросамокаты могут передвигаться по тротуару, по велодорожкам и по полосе общественного транспорта, там, где это разрешено велосипедистам, а также в некоторых случаях по проезжей части. При этом существуют правила, которые должны знать водители электросамокатов в каждом из случаев.

Например, на тротуаре приоритет у пешеходов, и водители электросамокатов должны выбирать скорость, которая не превышает скорость движения пешеходов.

Самокаты могут передвигаться только по такой проезжей части, где разрешенная скорость не превышает 50 км/час, они должны ехать в один ряд, по возможности ближе к правому краю проезжей части. Перед пешеходными переходами и остановками общественного транспорта нужно снижать скорость.

Электросамокаты должны быть в хорошем техническом состоянии и оснащены тормозами, во время движения у самоката должен гореть фонарь белого цвета спереди и красный фонарь сзади. При возможности водители должны надевать светоотражающий жилет и использовать защитные шлемы.

Запрещено передвигаться на электросамокате, не держась за руль, везти пассажира, ехать, держась за другое транспортное средство или перевозить груз, представляющий опасность для окружающих. В то же время в правила дорожного движения включены нормы, требующие от водителей делать все возможное, чтобы водители электросамокатов не подвергались опасности.

Максимальная скорость электросамоката не должна превышать 25 км/час, на самокате может ехать только один человек старше 14 лет. Несовершеннолетним, чтобы ездить на электросамокате, нужны велосипедные права. В случае нарушений водители электросамокатов подвергаются таким же административным штрафам, как и велосипедисты.