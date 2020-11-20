Опрос: латвийцы чаще сталкиваются с Covid-19, но относятся к нему легкомысленнее

Людей, среди друзей или знакомых которых есть заболевшие Covid-19, в Латвии все больше. Растет и число тех, кому пришлось побывать в самоизоляции. Значит ли это, что люди воспринимают Covid-19 как реальную угрозу? Вовсе нет, выяснил центр SKDS, проведя опрос по заказу LTV.

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В опросе, проведенном в ноябре, из 1000 респондентов 22,5% признали — у кого-то из круга близких знакомых выявили Covid-19. Почти 25% казалось, что они сами заразились. И более 56% хорошо знают кого-то, кто сдавал анализ на коронавирус.

Это разительно отличается от результатов схожего апрельского опроса. Например, тогда только 5% опрошенных лично знали кого-то заболевшего.

При этом согласно последнему опросу, 49% опрошенных называют Covid-19 очень опасным инфекционным заболеванием. Весной таких было чуть больше — 52%.

В целом если сравнивать результаты последнего и весеннего опросов, можно сделать вывод: с болезнью сталкиваются гораздо чаще, но как минимум не стали воспринимать серьезнее. Так, в ходе ноябрьского опроса почти треть заявили, что она не серьезнее обычного гриппа (28%) и/или что ее значимость "раздута политиками и СМИ" (31%). При ответе на этот вопрос разрешалось выбрать более одного ответа, и, возможно, оба варианта отмечали одни и те же респонденты. Весной показатели были примерно такие же или даже чуть меньше: 25% и 26% соответственно.

И весенний, и осенний опросы свидетельствуют, что отношение людей к Covid-19 коррелируют с национальностью и языком, на котором говорят в семье.

Опрошенные, главным образом говорящие в семье на латышском, чаще, чем говорящие по-русски, согласны, что Covid-19 "очень опасное инфекционное заболевание". А респонденты, главный язык которых в семье русский, чаще придерживаются мнения, что Covid-19 "раздут политиками и СМИ" (23% у латышскоязычных респондентов против 44% у русскоязычных).