Опрос: латвийцы не откладывают на будущее образование своих детей

Большая часть латвийцев беспокоится о финансовой безопасности семьи, но немногие копят деньги на будущее высшее образование для детей, говорится в последнем исследовании о тенденциях сбережений среди населения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Более половины населения Латвии (52%) делают хотя бы небольшие накопления. Почти половина (43%) делает это по старинке, откладывая наличные деньги, а 40% респондентов хранят накопления на банковском счету. 30% жителей делают накопления на третий пенсионный уровень, а 17% выбрали страхование жизни с накоплением. Еще 11% опрошенных инвестируют в ценные бумаги, акции и другие финансовые инструменты.

Почти половина опрошенных (48%) считает заботу о детях важной составляющей сбережений. 21% респондентов отметили, что беспокоятся о возможности их детей получить хорошее образование в будущем, но только 11% респондентов делают сбережения для этой цели. 27% респондентов надеются, что их ребенок сможет учиться за счет государственного бюджета, а еще 26% допускают возможность при необходимости взять учебный кредит.

“Пятая часть опрошенных считает, что для оплаты учебы на бакалавриате понадобится от 2 до 4 тысяч евро, что в два или три раза меньше реальной средней стоимости высшего образования в Латвии. Я хотел бы призвать родителей латвийских детей действовать разумно и современно, и вовремя подумать о том, как их дети в будущем смогут полноценно сосредоточится на учебе”, – говорит представитель страховой компании Ergo Гинтс Конрадс.

В опросе, который с 1 по 8 сентября 2021 года проводила компания Norstat Latvija, приняли участие 1002 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.