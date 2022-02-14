Опрос: латвийцы не верят, что молодые поколения будут жить лучше них

За последние 10 лет существенно выросло количество жителей Латвии, которые не верят, что будущие поколения будут жить лучше, чем они, свидетельствуют данные опроса SKDS.

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Как сообщил директор SKDS Арнис Кактиньш, в январе этого года жителей попросили оценить, верят ли они, что родившиеся в последние годы латвийцы будут жить лучше, чем нынешние поколения.

В ходе опроса выяснилось, что почти половина жителей (49%) не верят, что будущие поколения будут жить лучше нынешних. В январе 2011 года такого мнения придерживались лишь 32% респондентов.

Доля отрицательно настроенных жителей выросла за счет неопределившихся, поскольку доля положительно настроенных респондентов существенно не изменилась — в 2011 году 35% опрошенных согласились с тем, что в будущем будут жить лучше, а в этом году их было 36%.

В свою очередь, 16% опрошенных латвийцев не смогли дать конкретную оценку по этому вопросу, что вдвое меньше, чем одиннадцать лет назад, когда в опросе 2011 года 34% жителей не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

Опрос проводился в январе 2022 года, в нем приняли участие 1000 человек. Данные опроса сравнивались с данными опроса в январе 2011 года.