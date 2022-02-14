Опрос: латвийцы не верят, что молодые поколения будут жить лучше них
Foto: LETA

За последние 10 лет существенно выросло количество жителей Латвии, которые не верят, что будущие поколения будут жить лучше, чем они, свидетельствуют данные опроса SKDS.

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Как сообщил директор SKDS Арнис Кактиньш, в январе этого года жителей попросили оценить, верят ли они, что родившиеся в последние годы латвийцы будут жить лучше, чем нынешние поколения.

В ходе опроса выяснилось, что почти половина жителей (49%) не верят, что будущие поколения будут жить лучше нынешних. В январе 2011 года такого мнения придерживались лишь 32% респондентов.

Доля отрицательно настроенных жителей выросла за счет неопределившихся, поскольку доля положительно настроенных респондентов существенно не изменилась — в 2011 году 35% опрошенных согласились с тем, что в будущем будут жить лучше, а в этом году их было 36%.

В свою очередь, 16% опрошенных латвийцев не смогли дать конкретную оценку по этому вопросу, что вдвое меньше, чем одиннадцать лет назад, когда в опросе 2011 года 34% жителей не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

Опрос проводился в январе 2022 года, в нем приняли участие 1000 человек. Данные опроса сравнивались с данными опроса в январе 2011 года.

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