Опрос: латвийцы обеспокоены ростом цен на вывоз мусора

В Латвии ожидается рост цен на вывоз мусора с территорий жилых домов и предприятий. Несмотря на то, что 58% латвийцев слышали об изменениях, лишь немногим более половины из них точно или приблизительно знают, на какую сумму вырастут платежи за эту услугу. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Latvijas Zaļais punkts в сотрудничестве с Eco Baltia vide.

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Согласно результатам опроса, лучше информированы о предстоящих изменениях тарифов владельцы частных домов — их 66%. Чуть более половины — 54% — жителей многоквартирных домов осведомлены об изменении тарифов. При этом 19% живущих в частных домах, полностью проинформированы о том, насколько вырастут платежи. Среди живущих в квартирах таких людей всего 7%.

Примерно 90% респондентов заявили, что обеспокоены ростом цен на вывоз отходов и отсутствием подробной информации об этом. Среди них 50% оценивают свою степень обеспокоенности как среднюю, 40% — как очень высокую. Жители квартир в два раза чаще (48%), чем жители частных домов (24%), выражают сильную обеспокоенность в связи с предстоящим повышением тарифов.

Тем временем, только 27% жителей знают, как уменьшить платежи за вывоз мусора, 60% респондентов в ближайшем будущем планируют для этого изменить свои привычки.

Согласно данным опроса, среди тех, кто намерен изменить свои привычки в отношении утилизации мусора, 33% составляют жители, которые собираются сделать сортировку отходов основным способом сокращения платы за их вывоз.

Примерно 23% опрошенных допускают возможность изменения своих потребительских привычек для сокращения количества производимого мусора. Между тем, 13% респондентов не исключают возможности использования альтернативных вариантов утилизации отходов.

Большинство опрошенных уверены, что сортировке отходов препятствует отсутствие вблизи места проживания инфраструктуры для раздельного сбора мусора. При этом только 16% жителей утверждают, что в разное время обращались к управляющему домом или компании по утилизации отходов с просьбой создать условия для раздельного сбора мусора; 20% опрошенных планируют сделать это в ближайшее время.