Опрос: латвийцы по-прежнему сильно обеспокоены войной России в Украине

Прошло уже больше трех месяцев с начала военного вторжения России в Украину. В Латвии уровень беспокойства в связи с вооруженной агрессией РФ остается высоким — 84,6% респондентов оценивают уровень своего беспокойства как высокий или очень высокий, средний уровень беспокойства испытывают 7,8% жителей, а низкий или очень низкий — 7,5% респондентов. Об этом свидетельствуют данные "Термометра стресса" BENU Aptieka.

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У женщин уровень беспокойства в среднем выше — высокий или очень высокий уровень беспокойства испытывают 88% женщин, а среди мужчин этот показатель составляет 76%. Беспокойство среднего уровня испытывают 6% женщин и 11% мужчин, а низкий или очень низкий уровень беспокойства в связи с событиями в Украине отмечается только у 5% женщин и у 11% мужчин.

Латыши в среднем больше обеспокоены военными действиями России в Украине: сильно или очень сильно обеспокоены 88% респондентов-латышей, в то время как среди русскоязычных этот показатель составляет 72%. При этом 8% латышей и 10% русскоязычных испытывают средний уровень беспокойства, а 5% латышей и 19% русскоязычных — низкий или очень низкий уровень беспокойства.

Высокий уровень беспокойства сохраняется абсолютно во всех возрастных группах, но особенно он высок в возрастной группе 35-44 лет (88%), 55-74 лет (87%) и 45-54 лет (86%), в других возрастных группах этот показатель составляет от 78% до 83%.

Как уменьшить тревожность?

Для того, чтобы справиться с тревожностью, не рекомендуется читать новости неограниченное время или проводить по несколько часов в день в социальных сетях — это только усиливает беспокойство, предупреждает клинический психолог Клиники неврологии и нейрохирургии Рижской Восточной клинической университетской больницы Gaiļezers, доктор психологии Елена Харламова

"Мы часто вроде бы хотим найти какую-то хорошую информацию или ясность, чтобы успокоиться, но получаем обратный эффект", — добавляет она. Психологи рекомендуют ограничить чтение новостей определенным временем, например, раз в день, и выбирать надежные источники информации. Эксперт также напоминает, что читать такие новости не следует перед сном.

Также важно понять, что беспокойство в нынешних условиях — это нормальная реакция, но чтобы эмоции не захлестнули вас, рекомендуется вернуть фокус внимания на "здесь и сейчас" — что происходит со мной сейчас, где я нахожусь, что я вижу, слышу и чувствую в своем теле. Когда нас переполняют сильные эмоции, важно не потерять связь с реальностью момента.

Эксперт также призывает задуматься в это время о своих ценностях: что для меня важно? Каким человеком я хочу быть? Затем подумать, что можно сделать, чтобы двигаться в направлении своих ценностей. Например, для меня важна моя семья, тогда я смогу проводить больше времени вместе. Не формально, а осознанно. Если для меня важно помогать другим, то что я могу сделать? И не стоит сразу думать о героических поступках — маленькие шаги в направлении наших ценностей уже приносят удовлетворение в нашу жизнь.

Также нужно думать о своих ресурсах — о том, что делает нас сильными и дает энергию, например, занятия спортом, хороший сон, рыбалка или чтение книг. Важно восстанавливать свои ресурсы регулярно.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований GEMIUS — с 10 по 12 мая было опрошено 1718 респондентов.