Опрос: латвийцы считают, что на рынке труда распространена дискриминация
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Не менее трети или 37% респондентов считают наиболее распространенным "эйджизм", то есть дискриминацию по возрасту, свидетельствуют данные опроса, проведенного ИТ-компанией Tietoevry.

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Каждый десятый или 10% респондентов утверждают, что на латвийском рынке труда распространены расизм и дискриминационное обращение с людьми с инвалидностью.

9% обращают внимание на дискриминацию по социальному статусу или общине, а 8% респондентов считают, что дискриминации на латвийском рынке труда нет. Сексизм и гомофобию упоминают 6% и 5% респондентов, а 13% опрошенных не дали однозначного ответа на вопрос.

По данным опроса, "эйджизм" является самой распространенной формой дискриминации на латвийском рынке труда во всех регионах и возрастах. В возрасте от 18 до 39 лет о нем говорят 25% опрошенных, в возрасте от 50 до 74 лет уже около половины опрошенных упоминают возрастную дискриминацию.

Расизм назвали второй по распространенности проблемой в Латвии 12% жителей Риги и 15% жителей Курземе. 13% опрошенных в Рижском регионе, а также 11% в Видземе и Земгале считают второй самой распространенной проблемой на рынке труда дискриминационное отношение к людям с инвалидностью. В Латгале 14% респондентов указывают на дискриминацию из-за социального статуса или общины.

Опрос провела ИТ-компания Tietoevry в сотрудничестве с компанией по исследованию рынка Norstat, в нем участвовали 1008 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

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