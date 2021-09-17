Опрос: латвийцы стали больше доверять безопасности вакцин

С ростом заболеваемости Covid-19 в сентябре выросло и доверие населения к вакцинам, свидетельствуют данные "Стресс-термометра Benu Aptieka", полученные в сотрудничестве с предприятием Gemius. В опросе приняли участие 1883 человека.

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Если в начале июля этого года безопасности вакцин от Covid-19 доверяли 59% (полностью доверяли — 25%, скорее доверяли — 34%), то сейчас этот показатель составляет 66% (полностью доверяют — 38%, скорее доверяют — 28%).

В то же время 26% склонны не доверять безопасности упомянутых вакцин (полностью не доверяют — 15%, скорее не доверяют — 11%), а 8% не могли дать конкретного ответа. По-прежнему довольно существенные различия по этим показателям сохраняются между латышами и русскоязычными: — среди латышей вакцинам от Covid-19 доверяют 67% (полностью доверяют — 39%, скорее доверяют — 28%), а среди русскоязычных — 54% (полностью доверяют — 20%, скорее доверяют — 34%).

По сравнению с весной этого года сейчас доверие безопасности вакцин Covid-19 также увеличилось — в конце марта безопасности вакцин от Covid-19 доверяли 60% респондентов (полностью доверяли — 19%, скорее доверяли — 41%), 29% не доверяли (полностью не доверяли — 14%, скорее не доверяли — 15%), а 11% не могли дать конкретного ответа.

В сентябре доверие к безопасности вакцин от Covid-19 в целом выросло как среди латышей, так и среди русскоязычных, однако между этими двумя группами по-прежнему сохраняются довольно значительные различия. Среди латышей Covid-19 доверяют 67% респондентов (полностью доверяют — 39%, скорее доверяют — 28%), а среди русскоязычных этот показатель составляет 54% (полностью доверяют — 20%, скорее доверяют — 34%), к тому же видно, что доля тех, кто полностью доверяет безопасности вакцин от Covid-19, среди русскоязычных почти вдвое меньше, чем среди латышей.

Для сравнения: в июле среди русскоязычных безопасности вакцин от Covid-19 были склонны доверять 45% опрошенных (полностью доверяли — 8%, скорее доверяли — 37%), скорее или полностью не доверяли 43%, а конкретное мнение не могли выразить 12%. Среди латышей в июле этого года безопасности вакцин от Covid-19 доверяли 62% (полностью доверяли — 27%, скорее доверяли — 35%), скорее или полностью не доверяли 29%, а конкретный ответ не могли дать 9%.

Анализ данных в зависимости от пола респондентов показывает, что женщины в целом склонны больше доверять безопасности вакцин от Covid-19, а мужчины чаще давали полярные ответы, т. е. что полностью доверяют или полностью не доверяют упомянутым вакцинам. В целом безопасности вакцин от Covid-19 сейчас доверяют 68% женщин (полностью доверяют — 37%, скорее доверяют — 31%) и 63% мужчин (полностью доверяют — 38%, скорее доверяют — 25%), а не доверяют соответственно 24% женщин (полностью не доверяют — 13%, скорее не доверяют — 11%) и 28% мужчин (полностью не доверяют — 17%, скорее не доверяют — 11%). В июле этого года безопасности вакцин от Covid-19 в целом доверяли 59% женщин (полностью доверяли — 22%, скорее доверяли — 37%) и 58% мужчин (полностью доверяли — 27%, скорее доверяли — 31%), а не доверяли соответственно 30% женщин (полностью не доверяли — 14%, скорее не доверяли — 16%) и 32% мужчин (полностью не доверяли — 14%, скорее не доверяли — 18%).