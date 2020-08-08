Опрос: латвийцы все меньше верят, что могут контролировать свою жизнь
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В этом году немного сократилась уверенность жителей Латвии в возможности контролировать свою жизнь, свидетельствуют данные опроса SKDS.

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В июле этого года жителей Латвии попросили оценить по десятибалльной шкале, в какой степени они чувствуют, что контролируют свою жизнь. Средняя оценка жителями контроля над своей жизнью в этом году составила 7,25 балла, что на 0,14 балла меньше, чем в прошлом году. Эта оценка является самой низкой за последние шесть лет.

Самый низкий показатель был зафиксирован в 2006 году, когда жители оценили свою возможность контролировать собственную жизнь на 6,69 балла. Самый высокий показатель контроля над своей жизнью был зафиксирован в 2018 году, когда он составил 7,47 балла.

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LETA

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LETA
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